Армія РФ призупинила використання авіації на сході після втрати Су-34 — Олещук
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ призупинила використання авіації на сході після втрати Су-34 — Олещук

Су-34
Джерело:  online.ua

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українські військові з вечора не спостерігають на східному фронті жодного літака армії РФ після збиття ворожого Су-34. 

Що відомо про припинення використання Росією авіації на сході після втрати Су-34

Олещук підкреслив, що з 19:00 2 березня не зафіксовано ні одного літака російських окупантів на східному фронті після збиття українськими військовими ворожого Су-34.

Вже близько 22:40 командувач ПС зауважив, що на півдні "ширяють" ворожі безпілотники, однак на сході жодної активності російських літаків не помічено.

Як втрата великої кількості літаків впливає на боєздатність армії РФ

Надвечір 2 березня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські військові вкотре збили російський Су-34 за допомогою зенітних керованих ракет.

Ще один винищувач Су-35 росіянам, на жаль, вдалося врятувати від ударів.

Крім того, що "літакопад" – це фізично на нашу користь, тому що це сучасні літаки Су-34 та Су-35, не кажучи вже про А-50, кількість яких на пальцях можна порахувати. Ми знижуємо потенціал росіян у повітрі, де вони мають перевагу, - зазначив у коментарі журналістам 24 каналу секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко

Костенко підкреслив, що знищення великої кількості російських літаків значно обмежить окупантів у використанні авіаційних бомб.

Нардеп підкреслив, що через потужні західні санкції росіяни не мають змоги виробляти більше 5-6 Су-34 на рік.

При цьому він зазначив, що це вже далеко не ті С-34, які Росія мала змогу виробляти, безпроблемно купуючи необхідні компоненти в інших країн.

Є й інша сторона – це пілоти, які гинуть. А в Росії проблема з пілотами. Що частіше ми їх знищуватимемо, то менші підготовлені пілоти приходитимуть, і буде більше можливостей знищувати їх далі. Велику кількість пілотів було вражено, їх живучість дуже низька, коли працюють наші комплекси, - підкреслив Костенко.

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