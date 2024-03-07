Войска РФ пытаются срезать Роботинский выступ на Запорожье — ОСУВ "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ пытаются срезать Роботинский выступ на Запорожье — ОСУВ "Таврия"

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Участок фронта возле села Роботино на Ореховском направлении становится «горячим». Россияне за минувшие сутки увеличили количество штурмов.

Ситуация вблизи Роботиного

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона рассказал о ситуации в оперативной зоне в Запорожье.

Там россияне пытаются срезать Роботинский выступ. Если в предыдущие дни и недели там вообще вообще не было штурмов в сутки, иногда 1-3, максимум 5, то за вчера [6 марта] там зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербовое и в районе села Роботино.

Дмитрий Лиховой

Дмитрий Лиховой

Спикер ОСУВ "Таврия"

Лиховой отметил, что российские оккупанты развивают активность подобно той, которая как они уже пытались это в середине февраля и были остановлены.

Сейчас он там делает какие-то новые наступательные попытки. И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живую силу и технику, — сказал Лиховой.

Фото: deepstatemap.live

Ситуация в зоне группировки войск "Таврия"

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщал, что на этом направлении войска РФ за минувшие сутки нанесли 24 авиаудара, 3 ракетных удара, 127 ударов дронами-камикадзе, совершил 57 боевых столкновений и 899 артобстрелов.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 21 атаку россиян.

В Новопавловском направлении противник 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Заметно активизировался враг на Ореховском направлении — здесь отражены 16 штурмовых действий россиян на Роботинском выступлении.

Потери войск РФ за сутки:

  • в живой силе — 389 человек (убиты и ранены, а также 3 взятых в плен);

  • в вооружении и военной технике — 54 единицы без учета БпЛА (3 танка, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобилей, 3 единицы спецтехники);

  • нейтрализовано или сбито 312 БпЛА разных типов.

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