Участок фронта возле села Роботино на Ореховском направлении становится «горячим». Россияне за минувшие сутки увеличили количество штурмов.
Ситуация вблизи Роботиного
Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона рассказал о ситуации в оперативной зоне в Запорожье.
Лиховой отметил, что российские оккупанты развивают активность подобно той, которая как они уже пытались это в середине февраля и были остановлены.
Ситуация в зоне группировки войск "Таврия"
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщал, что на этом направлении войска РФ за минувшие сутки нанесли 24 авиаудара, 3 ракетных удара, 127 ударов дронами-камикадзе, совершил 57 боевых столкновений и 899 артобстрелов.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 21 атаку россиян.
В Новопавловском направлении противник 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Заметно активизировался враг на Ореховском направлении — здесь отражены 16 штурмовых действий россиян на Роботинском выступлении.
Потери войск РФ за сутки:
в живой силе — 389 человек (убиты и ранены, а также 3 взятых в плен);
в вооружении и военной технике — 54 единицы без учета БпЛА (3 танка, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобилей, 3 единицы спецтехники);
нейтрализовано или сбито 312 БпЛА разных типов.
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