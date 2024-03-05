По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телеканала "Киев24", сейчас линия фронта в Украине очень динамичная и меняется в обе стороны.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
По его словам, за предыдущие сутки потери преступной армии РФ составили 417 захватчиков, 2 танка, 9 бронемашин, 9 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинскими военными были уничтожены 329 вражеских БПЛА.
Что говорят аналитики
По словам военного эксперта и бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева в комментарии изданию "РБК-Украина", преступная армия РФ предположительно прибегнет к оперативной паузе в районе Авдеевки.
По его словам, украинским военным удалось закрепиться по линии Бердичи-Тоненькое.
Селезнев отмечает, что в ближайшее время не стоит ожидать этого направления прорыва оккупационной армии.
По словам военного эксперта Александра Коваленко, сейчас существуют 4 опасных направления, на которых может начаться масштабное наступление российских окупантов.
Кроме того, по его словам, есть большая угроза для села Новомихайловка к юго-западу от Донецка.
Четвертым опасным направлением эксперт считает Запорожскую область, а именно Роботинский выступ. По его мнению, противник продолжит давить на Роботине, чтобы вернуть контроль над выступлением, которое отвоевали ВСУ летом 2023 года.
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