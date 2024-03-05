По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телеканала "Киев24", сейчас линия фронта в Украине очень динамичная и меняется в обе стороны.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

Наши воины продолжают сдерживать противника. В случае необходимости проводят перегруппировку. Проводят дистанционное минирование, проводят активные действия по определенным направлениям, наносят врагу значительное огневое поражение и уничтожают оккупантов, - отметил Лиховой. Поделиться

По его словам, за предыдущие сутки потери преступной армии РФ составили 417 захватчиков, 2 танка, 9 бронемашин, 9 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинскими военными были уничтожены 329 вражеских БПЛА.

Отдельно можно отметить, что среди уничтоженной техники есть три РСЗО "Ураган", есть переносной комплекс РЭБ "Гарпия", повреждены ЗРК "Оса" и самоходная пушка "Гиацинт-С", - добавил Лиховой. Поделиться

Что говорят аналитики

По словам военного эксперта и бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева в комментарии изданию "РБК-Украина", преступная армия РФ предположительно прибегнет к оперативной паузе в районе Авдеевки.

По его словам, украинским военным удалось закрепиться по линии Бердичи-Тоненькое.

Селезнев отмечает, что в ближайшее время не стоит ожидать этого направления прорыва оккупационной армии.

Скорее всего, оперативная пауза уже наступает. Враг еще пытается атаковать, но поскольку звучат заявления о стабилизации фронта, наверняка мы закрепились на заранее подготовленных рубежах к западу от Авдеевки, - подчеркнул аналитик. Поделиться

По словам военного эксперта Александра Коваленко, сейчас существуют 4 опасных направления, на которых может начаться масштабное наступление российских окупантов.

По плану №1 – это Купянск и Часов Яр. Для них это основные векторы наступления. Даже не Лиман и даже не столько Белогоровка, хоть и там очень высокое давление. Но Купянск и Часов Яр достаточно большие населенные пункты и неплохо укреплены, чтобы говорить о том, что им удастся добиться ситуативного успеха в ближайшее время, – объясняет аналитик. Поделиться

Кроме того, по его словам, есть большая угроза для села Новомихайловка к юго-западу от Донецка.

Оккупантам важно установить контроль по трассе 0532, и Новомихайловка остается одной из преград. Ее увлечение необходимо, чтобы фактически закрыть вопрос с Угледаром, – отметил Коваленко. Поделиться

Четвертым опасным направлением эксперт считает Запорожскую область, а именно Роботинский выступ. По его мнению, противник продолжит давить на Роботине, чтобы вернуть контроль над выступлением, которое отвоевали ВСУ летом 2023 года.