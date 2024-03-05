ВСУ отразили 34 атаки армии РФ на Новопавловском направлении

В течение суток 5 марта между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 76 боевых столкновений. Войска РФ нанесли 2 ракетных, 67 авиационных ударов и совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВСУ атаковали российский корабль и ЗРК россиян

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

1 складу боеприпасов,

1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1,

1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1.

Также в ночь на 5 марта, в результате операции ГУР, поражен российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" с экипажем на борту. Проверяется информация о пребывании на борту корабельного транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Ситуация на линии фронта

На Лиманском направлении ВСУ отразили 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении , силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении , украинскими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тонечко, Первомайское, Невельское, Семеновка и Орловка.

На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 34 раза пытался прорвать оборону украинских войск в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 5 безуспешных атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновке и Роботине.

На Приднепровском (Херсонском) направлении враг совершил 2 безуспешных штурмовых действия с намерением выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.