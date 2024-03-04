ВС ВСУ поразили авиабомбой объект оккупантов в Херсонской области — видео

4 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили вражеский объект на временно оккупированной левобережной Херсонской области. По локации российской армии отработали пилоты, скинув на нее КАБ.

ВС ВСУ успешно ликвидировали военную цель армии РФ

Вечером 4 марта Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил о результате боевой работы одного из подразделений.

4 марта 2024 года. Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки! Николай Олещук Командующий ВС ВСУ

Командующий поблагодарил пилотов Воздушных Сил за успешную боевую работу.

На украинской авиабомбе, поразившей вражескую цель, есть надпись: “За детей Одессы! С ненавистью. Без уважения”.

Атака по Одессе: Россия убила 12 горожан

В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.

Во время разбора завалов в Одессе утром 3 марта рядом с телом женщины обнаружили тело младенца. Число погибших в результате попадания российского беспилотника в многоэтажку возросло до 10.

Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет… Искренние соболезнования родным и близким, — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер 4 марта.

Сережа стал 11-м украинцем, которого убила атака дронов РФ в Одессу.

Это сын Татьяны Кравец и брат семимесячной Виктории, погибших вчера в том же доме.

В 19.18 стало известно о еще одном погибшем ребенке. Тело сестры Сергея, 8-летней Златы, деблокируют из-под завалов.

3 марта в Одессе и области объявлен траур по 12 погибшим от российского дрона.