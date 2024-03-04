ПС ЗСУ уразили авіабомбою об'єкт окупантів на Херсонщині — відео

4 березня Повітряні сили ЗСУ знищили ворожий об'єкт на тимчасово окупованій лівобережній Херсонській області. По локації російської армії відпрацювали пілоти, скинувши на неї КАБ.

ПС ЗСУ успішно ліквідували військову ціль армії РФ

Ввечері 4 березня Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про результат бойової роботи одного з підрозділів.

4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки! Микола Олещук Командувач ПС ЗСУ

Командувач подякував пілотам Повітряних Сил за успішну бойову роботу.

На українській авіабомбі, якою уразили ворожу ціль, є напис: “За дітей Одеси! З ненавистю. Без поваги”.

Атака по Одесі: Росія вбила 12 містян

У ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Під час розбору завалів в Одесі зранку 3 березня поряд з тілом жінки знайшли тіло немовляти. Кількість загиблих внаслідок влучання російського безпілотника в багатоповерхівку зросла до 10.

Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким, — написав голва Одеської ОВА Олег Кіпер 4 березня.

Сергійко став 11-им українцем, якого вбила атака дронів РФ на Одесу.

Це син Тетяни Кравець та братик семимісячної Вікторії, які загинули вчора у тому ж будинку.

О 19.18 стало відомо про ще одну загиблу дитину. Тіло сестри Сергія, 8-річної Злати, деблокують з-під завалів.

3 березня в Одесі та області оголошено жалобу за 12 загиблими від російського дрона.