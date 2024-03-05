ЗСУ відбили 34 атаки армії РФ на Новопавлівському напрямку

Протягом доби 5 березня між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 76 бойових зіткнень. Війська РФ завдали 2 ракетних, 67 авіаційних ударів та здійснили 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ атакували російський корабель та ЗРК росіян

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:

1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,

1 складу боєприпасів,

1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1,

1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1.

Також у ніч на 5 березня, в результаті операції ГУР, уражено російський корабель проєкту 22160 “Сєрґєй Котов” з екіпажем на борту. Перевіряється інформація щодо перебування на борту корабельного транспортно-бойового гелікоптера Ка-29.

Ситуація на лінії фронту

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка.

На Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону українських військ в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине.

На Придніпровському (Херсонському) напрямку ворог здійснив 2 безуспішні штурмові дії з наміром вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.