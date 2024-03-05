ВСУ в половину ограничили деятельность авиации РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в половину ограничили деятельность авиации РФ

Су-34
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя прессслужбы ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лиховия, многочисленные потери военной авиации преступной армии РФ в Украине в полтора-два раза снизили активность ее использования оккупантами.

Как ВСУ обуздали авиацию армии РФ

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, с начала февраля украинские военные стали все чаще уничтожать самолеты оккупационной армии РФ Су-34 и Су-35.

Отмечается, что в результате активность вражеской авиации в течение последних 2-3 недель сократилась в 1,5-2 раза.

Есть основания утверждать, что в результате "сушкопада" количество авиаударов россиян за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза, - отмечает спикер ОСУВ "Таврия".

По его словам, у противника меньше способностей применять КАБы в поддержку своего наступления. Соответственно на земле оккупанты имеют меньше возможностей проявить свою эффективность.

Он подчеркнул, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки армия РФ нанесла 1 тыс. 175 обстрелов, 144 удара дронами-камикадзе и 26 авиаударов.

Что известно о ситуации на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении сейчас усилиями сил обороны стабилизируется. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы отразили 28 атак россиян. На Запорожском направлении в районе Роботино отбита одна атака врага. По свежей информации, сегодня враг начал уже более активные наступательные действия на Роботинском направлении и к 7 часам там было зафиксировано 3 боевых столкновения, - отметил Лиховой.

Он подчеркнул, что увеличение количества штурмов в районе Авдеевки также увеличивает потери оккупационной армии РФ.

За прошедшие сутки потери противника в живой силе составили 417 человек убитыми и ранеными. А в вооружении – это 2 танка, 9 БМП, 9 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, это РСЗО "Ураган", 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Кроме того, нейтрализовано 329 беспилотников, - отметил спикер ОСУВ "Таврия".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ приостановила использование авиации на востоке после потери Су-34 — Олещук
Су-34
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия использовала против Украины за неделю почти 400 авиабомб — Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Россия может потерять всю фронтовую авиацию — прогноз эксперта
авиация РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?