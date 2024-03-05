По словам руководителя прессслужбы ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лиховия, многочисленные потери военной авиации преступной армии РФ в Украине в полтора-два раза снизили активность ее использования оккупантами.

Как ВСУ обуздали авиацию армии РФ

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, с начала февраля украинские военные стали все чаще уничтожать самолеты оккупационной армии РФ Су-34 и Су-35.

Отмечается, что в результате активность вражеской авиации в течение последних 2-3 недель сократилась в 1,5-2 раза.

Есть основания утверждать, что в результате "сушкопада" количество авиаударов россиян за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза, - отмечает спикер ОСУВ "Таврия".

По его словам, у противника меньше способностей применять КАБы в поддержку своего наступления. Соответственно на земле оккупанты имеют меньше возможностей проявить свою эффективность.

Он подчеркнул, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки армия РФ нанесла 1 тыс. 175 обстрелов, 144 удара дронами-камикадзе и 26 авиаударов.

Что известно о ситуации на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении сейчас усилиями сил обороны стабилизируется. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы отразили 28 атак россиян. На Запорожском направлении в районе Роботино отбита одна атака врага. По свежей информации, сегодня враг начал уже более активные наступательные действия на Роботинском направлении и к 7 часам там было зафиксировано 3 боевых столкновения, - отметил Лиховой.

Он подчеркнул, что увеличение количества штурмов в районе Авдеевки также увеличивает потери оккупационной армии РФ.

За прошедшие сутки потери противника в живой силе составили 417 человек убитыми и ранеными. А в вооружении – это 2 танка, 9 БМП, 9 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, это РСЗО "Ураган", 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Кроме того, нейтрализовано 329 беспилотников, - отметил спикер ОСУВ "Таврия".