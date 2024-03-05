За словами керівника пресслужби ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, численні втрати військової авіації злочинної армії РФ в Україні у півтора-два рази зменшили активність її використання окупантами.

Як ЗСУ приборкали авіацію армії РФ

За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, з початку лютого українські військові стали все частіше знищувати літаки окупаційної армії РФ Су-34 та Су-35.

Зазначається, що внаслідок цього активність ворожої авіації протягом останніх 2-3 тижнів скоротилась у 1,5-2 рази.

Є підстави стверджувати, що в результаті "сушкопаду" кількість авіаударів росіян за останні два-три тижні скоротилася у півтора-два рази, - зазначає речник ОСУВ “Таврія”.

За його словами, противник має менше спроможностей застосовувати КАБи на підтримку свого наступу. Відповідно на землі окупанти мають менше можливостей проявити свою ефективність.

Він підкреслив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу армія РФ завдала 1 тис 175 обстрілів, 144 удари дронами-камікадзе та 26 авіаударів.

Що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку зараз зусиллями Сил оборони стабілізується. За минулу добу наші захисники та захисниці там відбили 28 атак росіян. На Запорізькому напрямку в районі Роботине відбито одну атаку ворога. За свіжою інформацією, сьогодні ворог почав вже активніші наступальні дії на Роботинському напрямку і до 7 години там було зафіксовано 3 бойові зіткнення, - зазначив Лиховій.

Він підкреслив, що збільшення кількості штурмів в районі Авдіївки також збільшує втрати окупаційної армії РФ.

Протягом минулої доби втрати противника в живій силі склали 417 осіб убитими та пораненими. А в озброєнні – це 2 танки, 9 БМП, 9 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, це РСЗВ "Ураган", 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Крім того, нейтралізованого 329 безпілотників, - зазначив речник ОСУВ “Таврія”.