Коли Росія може втратити всю фронтову авіацію — прогноз експерта

Існує висока ймовірність того, що протягом наступних 4 місяців армія РФ втратить усю свою фронтову авіацію.

ЗСУ можуть знищити усю фронтову авіацію ворога за лічені місяці

Такий прогноз озвучив екскомандир роти 24-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України "Айдар", ветеран війни України проти РФ Євген Дикий.

Він звернув увагу на те, що у росіян є близько 100 фронтових бомбардувальників Су-34, і за останні декілька тижнів з них вони вже втратили понад 12 бортів.

…З таким темпом. якщо знищувати плюс-мінус один літак на добу, то за 100 днів, а це менше ніж 4 місяці, — у них закінчиться вся фронтова авіація, — прогнозує Євген Дикий. Поширити

Що важливо розуміти, під час кожного обміну полоненими Кремль першими у списки завжди ставлять саме пілотів.

Окрім того, наголошується, що за кожного пілота ворог стабільно віддає 10 українських воїнів.

Більше, ніж за пілотів, — вони віддавали тільки колись за Медведчука (кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук, — Ред.)… Вони так по-серйозному борються тільки за льотчиків і за ФСБшників — все, — пояснює Євген Дикий. Поширити

У США проаналізували втрати авіації РФ за останні тижні

Згідно з даними американських аналітиків, втрати авіації РФ, цілком можливо, спровокували суттєве зниження її активності на сході України.

Поки важко сказати, як довго триватиме ця вимушена пауза.

Російські окупанти можуть у майбутньому змиритися зі зростанням втрат в авіації і далі намагатися завдавати ударів для підтримки російських наступальних операцій.