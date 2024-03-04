Коли Росія може втратити всю фронтову авіацію — прогноз експерта

Існує висока ймовірність того, що протягом наступних 4 місяців армія РФ втратить усю свою фронтову авіацію.
ЗСУ можуть знищити усю фронтову авіацію ворога за лічені місяці
Такий прогноз озвучив екскомандир роти 24-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України "Айдар", ветеран війни України проти РФ Євген Дикий.
Він звернув увагу на те, що у росіян є близько 100 фронтових бомбардувальників Су-34, і за останні декілька тижнів з них вони вже втратили понад 12 бортів.
Що важливо розуміти, під час кожного обміну полоненими Кремль першими у списки завжди ставлять саме пілотів.
Окрім того, наголошується, що за кожного пілота ворог стабільно віддає 10 українських воїнів.
У США проаналізували втрати авіації РФ за останні тижні
Згідно з даними американських аналітиків, втрати авіації РФ, цілком можливо, спровокували суттєве зниження її активності на сході України.
Поки важко сказати, як довго триватиме ця вимушена пауза.
Російські окупанти можуть у майбутньому змиритися зі зростанням втрат в авіації і далі намагатися завдавати ударів для підтримки російських наступальних операцій.
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