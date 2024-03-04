Когда Россия может потерять всю фронтовую авиацию — прогноз эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Россия может потерять всю фронтовую авиацию — прогноз эксперта

авиация РФ
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Источник:  24 канал

Существует высокая вероятность того, что в течение следующих 4 месяцев армия РФ потеряет всю свою фронтовую авиацию.

ВСУ могут уничтожить всю фронтовую авиацию врага за считанные месяцы

Такой прогноз озвучил экс-командир роты 24 отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар", ветеран войны Украины против РФ Евгений Дикий.

Он обратил внимание на то, что у россиян есть около 100 фронтовых бомбардировщиков Су-34, и за последние несколько недель они уже потеряли более 12 бортов.

…С таким темпом, если уничтожать плюс-минус один самолет в сутки, то за 100 дней, а это меньше 4 месяцев, — у них закончится вся фронтовая авиация, — прогнозирует Евгений Дикий.

Что важно понимать, во время каждого обмена пленными Кремль первыми в списки всегда ставят именно пилотов.

Кроме того, указано, что за каждого пилота враг стабильно отдает 10 украинских воинов.

Больше, чем за пилотов, — они отдавали только когда-то за Медведчука (кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук, — ред.)… Они так серьезно борются только за летчиков и за ФСБшников — все, — объясняет Евгений Дикий.

В США проанализировали потери авиации РФ за последние недели

Согласно данным американских аналитиков, потери авиации РФ, вполне возможно, спровоцировали существенное снижение ее активности на востоке Украины.

Пока трудно сказать, как долго продлится эта вынужденная пауза.

Российские оккупанты могут в будущем смириться с ростом потерь в авиации и дальше пытаться наносить удары для поддержки российских наступательных операций.

Вечером 2 марта активность российской авиации на востоке Украины полностью прекратилась после того, как украинцы сбили два российских самолета Су-34. Официальный представитель ВВС Украины заявил, что снижение активности российской авиации продолжалось и 3 марта, — отмечают в ISW.

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