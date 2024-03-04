Когда Россия может потерять всю фронтовую авиацию — прогноз эксперта

Существует высокая вероятность того, что в течение следующих 4 месяцев армия РФ потеряет всю свою фронтовую авиацию.
ВСУ могут уничтожить всю фронтовую авиацию врага за считанные месяцы
Такой прогноз озвучил экс-командир роты 24 отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар", ветеран войны Украины против РФ Евгений Дикий.
Он обратил внимание на то, что у россиян есть около 100 фронтовых бомбардировщиков Су-34, и за последние несколько недель они уже потеряли более 12 бортов.
Что важно понимать, во время каждого обмена пленными Кремль первыми в списки всегда ставят именно пилотов.
Кроме того, указано, что за каждого пилота враг стабильно отдает 10 украинских воинов.
В США проанализировали потери авиации РФ за последние недели
Согласно данным американских аналитиков, потери авиации РФ, вполне возможно, спровоцировали существенное снижение ее активности на востоке Украины.
Пока трудно сказать, как долго продлится эта вынужденная пауза.
Российские оккупанты могут в будущем смириться с ростом потерь в авиации и дальше пытаться наносить удары для поддержки российских наступательных операций.
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