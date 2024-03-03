Росія використала проти України за тиждень майже 400 авіабомб — Зеленський

Від початку тижня російська армія запустила по Україні близько 400 КАБів, понад 50 «шахедів» та більш як 40 ракет.

Не хоче Путін ніякого миру — Зеленський

Росія продовжує методично вбивати українців.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Загалом від початку лише одного цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «шахедів», більш як 40 ракет. Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом — кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що усі лідери та міжнародні організації мають жорстко реагувати на дії Росії.

Не хоче Путін ніякого миру — він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета — знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери.Тому це питання виживання — і не лише України, — щоб світ реагував на російське зло й тиснув — тиснув, бив у відповідь.

Зеленський зазначив, що за цей тиждень було збито сім російських військових літаків, саме тих, які скидають бомби та вбивають.

За його словами, від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків, і це правильна динаміка їхніх втрат.

Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно. Головне — політична воля, щоб усе реалізувати. Щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе. Поширити

За словами Президента, якщо цього не буде, "це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії — якщо Америка чи Європа програють іранським «шахедам» чи російським винищувачам". Він зазначив, що не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю.

Наші спільні успіхи мають бути відчутними — усіх у світі, хто цінує життя.Ми пройшли зиму, ми зберегли енергетику, не допустили блекаутів. Енерготерор Росії не спрацював.Ми продовжуємо відновлювати безпеку на морі, і наш морський експорт працює.

Україні потрібна ППО для захисту життів

Зеленський повідомив, що станом на цей час в Одесі відомо про сім загиблих, серед них дві дитини.

Немовля — чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик — Марк, ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття всім рідним, близьким. Вісім людей постраждали — ще дитина, три роки, дівчинка. Поширити

Президент підкреслив, що у таких атаках «шахедами» жодного військового сенсу немає і бути не може.

Він додав, що це “терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей. Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від «шахедів» і ракет”.