Президент Володимир Зеленський зазначив, що Кремль не збирається відмовлятись від власних планів дестабілізувати світ та нав'язати західним країнам нову гонку озброєнь.
Як Кремль прагне дестабілізувати світ
На його думку, втрата суверенітету навіть однією країною призведе до поразки всі інших.
Окрім цього Зеленський зазначив, що Україна досягла домовленностей із низкою країн щодо військової допомоги.
Зеленський зазначив, що пріоритет України – усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку і завдяки цьому досягла історичних результатів.
Глава держави, серед іншого висловився про позитивний результат власного візиту до Албанії.
Зеленський про переговори щодо вступу до ЄС
За словами президента, нинішній рік має стати вирішальним для початку реальних перемовин щодо вступу України до ЄС.
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