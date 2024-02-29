Президент Володимир Зеленський зазначив, що Кремль не збирається відмовлятись від власних планів дестабілізувати світ та нав'язати західним країнам нову гонку озброєнь.

Як Кремль прагне дестабілізувати світ

Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати, - підкреслив Зеленський. Поширити

На його думку, втрата суверенітету навіть однією країною призведе до поразки всі інших.

Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей, - зазначив Зеленський. Поширити

Окрім цього Зеленський зазначив, що Україна досягла домовленностей із низкою країн щодо військової допомоги.

Кілька підсумків щодо візитів. Головне – є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами, - зазначив глава держави. Поширити

Зеленський зазначив, що пріоритет України – усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку і завдяки цьому досягла історичних результатів.

Глава держави, серед іншого висловився про позитивний результат власного візиту до Албанії.

Як завжди, принципова підтримка. І не лише в тому, що стосується наших двосторонніх відносин, а й у тому, як зробити більш змістовним діалог із тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане Прем’єр-міністре Рамо, іще раз вдячний. Були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії. Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували Володимир Зеленський президент України

Зеленський про переговори щодо вступу до ЄС

За словами президента, нинішній рік має стати вирішальним для початку реальних перемовин щодо вступу України до ЄС.