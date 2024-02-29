Кремль не остановится в попытках дестабилизировать мир — Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль не остановится в попытках дестабилизировать мир — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский отметил, что Кремль не собирается отказываться от своих планов дестабилизировать мир и навязать западным странам новую гонку вооружений.

Как Кремль стремится дестабилизировать мир

Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там в Москве хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это четко осознавать, - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, потеря суверенитета даже одной страной приведет к поражению всех остальных.

Такова реальность. Мы должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей, - отметил Зеленский.

Кроме этого Зеленский отметил, что Украина достигла договоренностей с рядом стран по военной помощи.

Несколько итогов по поводу визитов. Главное – есть новые оборонительные договоренности, новые пакеты. Будет больше артиллерии и больше нашего совместного производства с партнерами, – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что приоритет Украины – все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении и благодаря этому добилась исторических результатов.

Глава государства, среди прочего, высказался о положительном результате собственного визита в Албанию.

Как обычно, принципиальная поддержка. И не только в том, что касается наших двусторонних отношений, но и в том, как сделать более содержательным диалог с государствами, которые пока сдержаны в поддержке. Господин Премьер-министр Рамо, еще раз благодарен. Были хорошие встречи с представителями Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Сербии. Все детали сейчас публично озвучивать не стоит, но могу сказать: удалось добиться именно того, на что мы и рассчитывали

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Зеленский о переговорах по вступлению в ЕС

По словам президента, нынешний год должен стать решающим для начала реальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению. Еще весной мы можем приступить к первым переговорным шагам. И также этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями, - отметил Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский прибыл в Албанию — первые подробности
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможности отправки западных войск в Украину
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обсудил с президенткой Молдовы ситуацию в Приднестровье
Офис Президента Украины
Зеленский и Санду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?