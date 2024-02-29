Президент Владимир Зеленский отметил, что Кремль не собирается отказываться от своих планов дестабилизировать мир и навязать западным странам новую гонку вооружений.
Как Кремль стремится дестабилизировать мир
По его мнению, потеря суверенитета даже одной страной приведет к поражению всех остальных.
Кроме этого Зеленский отметил, что Украина достигла договоренностей с рядом стран по военной помощи.
Зеленский отметил, что приоритет Украины – все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении и благодаря этому добилась исторических результатов.
Глава государства, среди прочего, высказался о положительном результате собственного визита в Албанию.
Зеленский о переговорах по вступлению в ЕС
По словам президента, нынешний год должен стать решающим для начала реальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.
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