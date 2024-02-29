Президент Владимир Зеленский отметил, что Кремль не собирается отказываться от своих планов дестабилизировать мир и навязать западным странам новую гонку вооружений.

Как Кремль стремится дестабилизировать мир

Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там в Москве хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это четко осознавать, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

По его мнению, потеря суверенитета даже одной страной приведет к поражению всех остальных.

Такова реальность. Мы должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей, - отметил Зеленский. Поделиться

Кроме этого Зеленский отметил, что Украина достигла договоренностей с рядом стран по военной помощи.

Несколько итогов по поводу визитов. Главное – есть новые оборонительные договоренности, новые пакеты. Будет больше артиллерии и больше нашего совместного производства с партнерами, – отметил глава государства. Поделиться

Зеленский отметил, что приоритет Украины – все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении и благодаря этому добилась исторических результатов.

Глава государства, среди прочего, высказался о положительном результате собственного визита в Албанию.

Как обычно, принципиальная поддержка. И не только в том, что касается наших двусторонних отношений, но и в том, как сделать более содержательным диалог с государствами, которые пока сдержаны в поддержке. Господин Премьер-министр Рамо, еще раз благодарен. Были хорошие встречи с представителями Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Сербии. Все детали сейчас публично озвучивать не стоит, но могу сказать: удалось добиться именно того, на что мы и рассчитывали Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский о переговорах по вступлению в ЕС

По словам президента, нынешний год должен стать решающим для начала реальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.