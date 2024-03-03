Россия использовала против Украины за неделю почти 400 авиабомб — Зеленский

С начала недели российская армия запустила по Украине около 400 КАБ, более 50 «шахедов» и более 40 ракет.

Не хочет Путин никакого мира –Зеленский

Россия продолжает методично убивать украинцев.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Всего с начала только одной этой недели российские террористы уже использовали около 400 управляемых авиабомб, более 50 «шахедов», более 40 ракет. Ни одно государство в Европе не смогло бы наедине выдержать такое давление, такое зло. И именно поэтому важно, чтобы мы все были вместе — каждый, кто ценит жизнь и кто не хочет, чтобы этот террор пришел домой к другим народам. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что все лидеры и международные организации должны жестко реагировать на действия России.

Путин не хочет никакого мира — он хочет только войны и смерти. Ему все равно, кого убивать. Главная цель – уничтожать. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры. Поэтому этот вопрос выживания — и не только Украины — чтобы мир реагировал на российское зло и давил — давил, бил в ответ.

Зеленский отметил, что за эту неделю было сбито семь российских военных самолетов, именно сбрасывающих бомбы и убивающих.

По его словам, с начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов, и это верная динамика их потерь.

Эта война должна стать безнадежной для России, именно для террористов. И они должны максимально почувствовать, что есть сила, уничтожающая тех, кто хочет уничтожать жизнь. Мы в состоянии это обеспечить. Каждый из партнеров знает, что нужно. Главное – политическая воля, чтобы все реализовать. Чтобы дать именно такой уровень снабжения, который поможет. Поделиться

По словам Президента, если этого не будет, "это станет одной из самых позорных страниц истории - если Америка или Европа проиграют иранским "шахедам" или российским истребителям". Он отметил, что не следует поощрять российское зло ни слабостью решений, ни задержками в снабжении или нерешительностью.

Наши общие успехи должны быть ощутимы — всех в мире, кто ценит жизнь. Мы прошли зиму, мы сохранили энергетику, не допустили блекаутов. Энерготеррор России не сработал. Мы продолжаем восстанавливать безопасность на море, и наш морской экспорт работает.

Украине нужна ПВО для защиты жизней

Зеленский сообщил, что по состоянию на данный момент в Одессе известно о семи погибших, среди них два ребенка.

Младенец четыре месяца, его звали Тимофей. Но мальчик — Марк, еще три года ребенку не исполнилось. Мои соболезнования всем родным, близким. Восемь человек пострадали еще ребенок, три года, девочка. Поделиться

Президент подчеркнул, что в таких атаках "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может.

Он добавил, что это “террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей. Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от «шахедов» и ракет”.