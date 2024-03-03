Россия использовала против Украины за неделю почти 400 авиабомб — Зеленский

С начала недели российская армия запустила по Украине около 400 КАБ, более 50 «шахедов» и более 40 ракет.
Не хочет Путин никакого мира –Зеленский
Россия продолжает методично убивать украинцев.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
Он подчеркнул, что все лидеры и международные организации должны жестко реагировать на действия России.
Путин не хочет никакого мира — он хочет только войны и смерти. Ему все равно, кого убивать. Главная цель – уничтожать. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры. Поэтому этот вопрос выживания — и не только Украины — чтобы мир реагировал на российское зло и давил — давил, бил в ответ.
Зеленский отметил, что за эту неделю было сбито семь российских военных самолетов, именно сбрасывающих бомбы и убивающих.
По его словам, с начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов, и это верная динамика их потерь.
По словам Президента, если этого не будет, "это станет одной из самых позорных страниц истории - если Америка или Европа проиграют иранским "шахедам" или российским истребителям". Он отметил, что не следует поощрять российское зло ни слабостью решений, ни задержками в снабжении или нерешительностью.
Наши общие успехи должны быть ощутимы — всех в мире, кто ценит жизнь. Мы прошли зиму, мы сохранили энергетику, не допустили блекаутов. Энерготеррор России не сработал. Мы продолжаем восстанавливать безопасность на море, и наш морской экспорт работает.
Украине нужна ПВО для защиты жизней
Зеленский сообщил, что по состоянию на данный момент в Одессе известно о семи погибших, среди них два ребенка.
Президент подчеркнул, что в таких атаках "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может.
Он добавил, что это “террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей. Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от «шахедов» и ракет”.
Украина не просила ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь. А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И невозможно забыть — мир будет помнить это.
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