По словам руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, украинские военные проводят активные боевые действия в районе Табаевки, пытаясь занять господствующие высоты вокруг населенного пункта.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Синегубов отметил, что в районе Купянска и Лимана оккупационная армия РФ сосредоточила до 100 тыс. военных.

Он подчеркнул, что каждый день российские террористы предпринимают безуспешные попытки штурмов у Синьковки и Табаевки.

В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы добиться тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных – занять высоты, откуда враг наступает, – объяснил Синегубов. Поделиться

Что известно о ситуации в Донецкой области

По словам капитана медицинской службы бригады Гвардии наступления "Бурея", нейрохирурга Андрея Гука, украинские военные имеют предупреждение об угрозе окружения оккупационной армией двух крупных городов в Донецкой области.

Отмечается, что речь идет о Славянске и Лимане.

На Лиманском направлении продолжаются тяжелые бои. К сожалению, мы уже предупреждены о возможности окружения Славянска и Лимана. Поэтому идет максимальная концентрация и работа на предупреждение. Остается открытым вопрос о средствах связи и боекомплекте. Враг накрывает всеми возможными видами оружия, пытаясь продвинуться вперед, – объясняет военный. Поделиться

Он также добавил, что российские террористы используют против украинских военных запрещенные химические вещества.

В частности, с начала развязной преступной войны враг уже более 1 тыс. раз использовал химическое оружие против военных ВСУ.