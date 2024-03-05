По словам руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, украинские военные проводят активные боевые действия в районе Табаевки, пытаясь занять господствующие высоты вокруг населенного пункта.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Синегубов отметил, что в районе Купянска и Лимана оккупационная армия РФ сосредоточила до 100 тыс. военных.
Он подчеркнул, что каждый день российские террористы предпринимают безуспешные попытки штурмов у Синьковки и Табаевки.
Что известно о ситуации в Донецкой области
По словам капитана медицинской службы бригады Гвардии наступления "Бурея", нейрохирурга Андрея Гука, украинские военные имеют предупреждение об угрозе окружения оккупационной армией двух крупных городов в Донецкой области.
Отмечается, что речь идет о Славянске и Лимане.
Он также добавил, что российские террористы используют против украинских военных запрещенные химические вещества.
В частности, с начала развязной преступной войны враг уже более 1 тыс. раз использовал химическое оружие против военных ВСУ.
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