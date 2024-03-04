Армия РФ нанесла удары по Запорожской области. Есть погибший

Российские оккупационные войска в понедельник, 4 марта, обстреляли Запорожский район. Есть погибший, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
РФ нанесла удары по Запорожской области
Россияне обстреляли вокзал в Константиновке
Ранее Россия атаковала Константиновку ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.
Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны вследствие выбитого оконного стекла, — рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов.
В частности, разрушения получили:
здание железнодорожного вокзала;
храм;
2 частных и 12 многоквартирных домов;
21 магазин;
19 торговых павильонов;
три учебных заведения;
2 административных здания;
почта;
киоск.
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