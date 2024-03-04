Армия РФ нанесла удары по Запорожской области. Есть погибший
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла удары по Запорожской области. Есть погибший

Иван Федоров / Запорожская ОВА
снаряд
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Российские оккупационные войска в понедельник, 4 марта, обстреляли Запорожский район. Есть погибший, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

РФ нанесла удары по Запорожской области

Россияне кассетными боеприпасами дважды обстреливали село Рождественский Запорожский район Запорожской области. Второй обстрел унес жизни одного гражданского человека, - подчеркнул Федоров.

Россияне обстреляли вокзал в Константиновке

Ранее Россия атаковала Константиновку ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.

Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны вследствие выбитого оконного стекла, — рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов.

В частности, разрушения получили:

  • здание железнодорожного вокзала;

  • храм;

  • 2 частных и 12 многоквартирных домов;

  • 21 магазин;

  • 19 торговых павильонов;

  • три учебных заведения;

  • 2 административных здания;

  • почта;

  • киоск.

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