Армія РФ завдала ударів по Запорізькій області. Є загиблий

Російські окупаційні війська у понеділок, 4 березня, обстріляли Запорізький район. Є загиблий, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
РФ завдала ударів по Запорізькій області
Росіяни обстріляли вокзал в Костянтинівці
Раніше Росія атакувала Костянтинівку ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.
Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла, — розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
Зокрема руйнувань зазнали:
будівля залізничного вокзалу;
храм;
2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;
21 магазин;
19 торговельних павільйонів;
три заклади освіти;
2 адміністративні будівлі;
пошта;
кіоск.
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