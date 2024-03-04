Армія РФ завдала ударів по Запорізькій області. Є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала ударів по Запорізькій області. Є загиблий

Іван Федоров / Запорізька ОВА
снаряд

Російські окупаційні війська у понеділок, 4 березня, обстріляли Запорізький район. Є загиблий, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

РФ завдала ударів по Запорізькій області

Росіяни касетними боєприпасами двічі обстрілювали село Різдвянка Запорізького району Запорізької області. Другий обстріл забрав життя однієї цивільної людини, - наголосив Федоров.

Росіяни обстріляли вокзал в Костянтинівці

Раніше Росія атакувала Костянтинівку ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.

Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла, — розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Зокрема руйнувань зазнали:

  • будівля залізничного вокзалу;

  • храм;

  • 2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;

  • 21 магазин;

  • 19 торговельних павільйонів;

  • три заклади освіти;

  • 2 адміністративні будівлі;

  • пошта;

  • кіоск.

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