Російські війська обстріляли Херсонську область. Є загиблий
Категорія
Україна
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Російські війська обстріляли Херсонську область. Є загиблий

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл

Російські окупаційні війська , у суботу, 2 березня, завдали ударів по Станіславу Херсонської області з артилерії, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські війська обстріляли Херсонську область

Травми, не сумісні з життям, дістав 54-річний чоловік. Він знаходився на вулиці під час артобстрілу, — наголосив Прокудін.

Війська РФ атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. РФ скинула вибухівку на подвірʼя житлового будинку.

Унаслідок ударів 91-річна жінка та 58-річний чоловік дістали уламкові поранення кінцівок, контузії, вибухові травми. Постраждалих госпіталізували. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У селі Михайлівка внаслідок атаки ударного дрона освітній заклад зазнав значних руйнувань. Люди, на щастя, не постраждали.

Повітряні сили розповіли деталі атаки РФ по Україні

У ніч на 2 березня 2024 року армія РФ випустила по Україні 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17 ударних безпілотників типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, Балаклея — Крим.

Щоб відбити нову ворожу атаку були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким… — йдеться в заяві ПС ЗСУ.

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