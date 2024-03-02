Російські війська обстріляли Херсонську область. Є загиблий

Російські окупаційні війська , у суботу, 2 березня, завдали ударів по Станіславу Херсонської області з артилерії, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російські війська обстріляли Херсонську область
Війська РФ атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. РФ скинула вибухівку на подвірʼя житлового будинку.
Унаслідок ударів 91-річна жінка та 58-річний чоловік дістали уламкові поранення кінцівок, контузії, вибухові травми. Постраждалих госпіталізували. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
У селі Михайлівка внаслідок атаки ударного дрона освітній заклад зазнав значних руйнувань. Люди, на щастя, не постраждали.
Повітряні сили розповіли деталі атаки РФ по Україні
У ніч на 2 березня 2024 року армія РФ випустила по Україні 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17 ударних безпілотників типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, Балаклея — Крим.
Щоб відбити нову ворожу атаку були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким… — йдеться в заяві ПС ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-