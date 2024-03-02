Российские войска обстреляли Херсонскую область. Есть погибший

Российские оккупационные войска, в субботу, 2 марта, нанесли удары по Станиславу Херсонской области по артиллерии, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Российские войска обстреляли Херсонскую область
Войска РФ атаковали с беспилотника Бериславом Херсонской области. РФ сбросила взрывчатку во двор жилого дома.
В результате ударов 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили обломочные ранения конечностей, контузии, взрывные травмы. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
В селе Михайловка в результате атаки ударного дрона образовательное учреждение испытало значительные разрушения. Люди, к счастью, не пострадали.
Воздушные силы рассказали детали атаки РФ по Украине
В ночь на 2 марта 2024 года армия РФ выпустила по Украине 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-35 из ТОТ Херсонской и Донецкой областей и 17 ударных беспилотников типа Shahed — районы пусков Приморско-Ахтарск — РФ, Балаклея — Крым.
Чтобы отразить новую вражескую атаку, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попадания и падения обломков на Одесщине и Харьковщине погибли и пострадали. Соболезнования родным и близким… — говорится в заявлении ВС ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-