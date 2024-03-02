Российские войска обстреляли Херсонскую область. Есть погибший

Российские оккупационные войска, в субботу, 2 марта, нанесли удары по Станиславу Херсонской области по артиллерии, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Российские войска обстреляли Херсонскую область

Травмы, не совместимые с жизнью, получил 54-летний мужчина. Он находился на улице во время артобстрела, - подчеркнул Прокудин. Поделиться

Войска РФ атаковали с беспилотника Бериславом Херсонской области. РФ сбросила взрывчатку во двор жилого дома.

В результате ударов 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили обломочные ранения конечностей, контузии, взрывные травмы. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В селе Михайловка в результате атаки ударного дрона образовательное учреждение испытало значительные разрушения. Люди, к счастью, не пострадали.

Воздушные силы рассказали детали атаки РФ по Украине

В ночь на 2 марта 2024 года армия РФ выпустила по Украине 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-35 из ТОТ Херсонской и Донецкой областей и 17 ударных беспилотников типа Shahed — районы пусков Приморско-Ахтарск — РФ, Балаклея — Крым.

Чтобы отразить новую вражескую атаку, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.