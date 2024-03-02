Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел
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Российские войска за прошедшие сутки, 1 марта, снова обстреливали Донецкую область. Есть раненые мирные жители.

Что известно об обстреле Донбасса

Россия убивает гражданских! За 1 марта россияне ранили 2 жителей Донбасса — в Северске, - говорится в сообщении.

Всего с начала вторжения захватчики убили в области 1875 человек, 4637 мирных жителей оккупанты ранили. Общее количество жертв врага в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Воздушные силы рассказали детали атаки РФ по Украине

В ночь на 2 марта 2024 года армия РФ выпустила по Украине 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-35 из ТОТ Херсонской и Донецкой областей и 17 ударных беспилотников типа Shahed — районы пусков Приморско-Ахтарск — РФ, Балаклея — Крым.

Чтобы отразить новую вражескую атаку, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попадания и падения обломков на Одесщине и Харьковщине погибли и пострадали. Соболезнования родным и близким… — говорится в заявлении ВС ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 1 марта противник атаковал 5 зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и Белгородской области РФ и 4 ударными БпЛА типа "Shahed" (из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "Шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

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