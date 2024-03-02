Армія РФ обстріляла Донецьку область. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Донецьку область. Є поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл

Російські війська минулої доби, 1 березня, знову обстрілювали Донецьку область. Є поранені мирні жителі. 

Що відомо про обстріл Донеччини

Росія вбиває цивільних! За 1 березня росіяни поранили 2 жителів Донеччини — у Сіверську, - йдеться у повідомленні.

Усього від початку вторгнення загарбники вбили в області 1875 людей, 4637 мирних жителів окупанти поранили. Загальна кількість жертв ворога на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Повітряні сили розповіли деталі атаки РФ по Україні

У ніч на 2 березня 2024 року армія РФ випустила по Україні 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17 ударних безпілотників типу «Shahed» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, Балаклея — Крим.

Щоб відбити нову ворожу атаку були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким… — йдеться в заяві ПС ЗСУ.

Зазначається, що в ніч на 1 березня противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області РФ та 4-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

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