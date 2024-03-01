Російські загарбники стягують свої сили на схід України - вони вже вдалися до "потужних ривків" на Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомляє начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
Росіяни атакують Часів Яр на Донеччині
За словами Іллі Євлаша, станом на сьогодні армія РФ робить все можливе, щоб скористатися моментом, а також вдається до тактики "бігти туди, куди ллється", шукає слабкі місця.
Цілком можливо, ворог розпочне активні штурмові дії, якщо знайде хоча б одне слабке місце в обороні Збройних сил України.
Навіщо росіянам Часів Яр
Ілля Євлаш звертає увагу на те, що солдати РФ розцінюють вказаний населений пункт як ключовий для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію.
Що важливо розуміти, поблизу Часового Яру українські сили встигли звести декілька кіл оборони.
Окрім того, на цій ділянці фронту є мінні поля, як протитанкові, так і протипіхотні, також зробили насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.
Як зазначає Ілля Євлаш, до оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут.
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