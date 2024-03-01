Армія РФ розпочала ще один "потужний ривок" на Донеччині. Що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ розпочала ще один "потужний ривок" на Донеччині. Що відбувається

армія РФ
Джерело:  Радіо Свобода

Російські загарбники стягують свої сили на схід України - вони вже вдалися до "потужних ривків" на Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомляє начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Росіяни атакують Часів Яр на Донеччині

Зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. І звичайно, що основна ціль в Донецькій області — це Краматорсько-Слов’янська агломерація.

Ілля Євлаш

Ілля Євлаш

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" 

За словами Іллі Євлаша, станом на сьогодні армія РФ робить все можливе, щоб скористатися моментом, а також вдається до тактики "бігти туди, куди ллється", шукає слабкі місця.

Цілком можливо, ворог розпочне активні штурмові дії, якщо знайде хоча б одне слабке місце в обороні Збройних сил України.

Навіщо росіянам Часів Яр

Ілля Євлаш звертає увагу на те, що солдати РФ розцінюють вказаний населений пункт як ключовий для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію.

Що важливо розуміти, поблизу Часового Яру українські сили встигли звести декілька кіл оборони.

Окрім того, на цій ділянці фронту є мінні поля, як протитанкові, так і протипіхотні, також зробили насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

Як зазначає Ілля Євлаш, до оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут.

Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр, — наголосив він.

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