Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ

У Сил логістики ЗСУ — новий командувач

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики Збройних сил України. Ним став бригадний генерал Володимир Карпенко.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України, — сказано в указі №138/2024. Поширити

Попереднім указом № 137/2024 з цієї посади звільнено Гуляка Олега.

Варто зауважити, що після призначення Олександра Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ Гуляк ще певний час лишався у новій команді військового керівництва.

Однак кілька днів тому лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони.

Депутат зазначив, що під час аудиту було виявлено цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".

Володимир Карпенко з 2021 року був командувачем логістики командування Сухопутних військ Збройних сил України. У 2022 році був нагороджений орденами Богдана Хмельницького I та II ступенів.

Зміни командування в ЗСУ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 лютого звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

11 лютого Зеленський призначив нових командувачів Сухопутних військ, Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ та Сил територіальної оборони. Олександр Павлюк був призначений новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ; Юрія Содола було призначено командувачем об'єднаних сил ЗСУ; Ігор Плахута призначений новим командувачем Сил територіальної оборони; командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ призначили Ігоря Скибюка.