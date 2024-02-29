Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ

У Сил логистики ВСУ — новый командующий

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Им стал бригадный генерал Владимир Карпенко.

Об этом сообщает Офис президента Украины .

Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных Сил Украины, - говорится в указе №138/2024. Поделиться

Предыдущим указом № 137/2024 с этой должности уволен Гуляк Олег.

Следует заметить, что после назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ Гуляк еще некоторое время оставался в новой команде военного руководства.

Однако несколько дней назад лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит сил обороны.

Депутат отметил, что во время аудита были обнаружены целые подразделения украинских военных, которые за два года полномасштабной войны "ни разу не были на фронте".

Владимир Карпенко с 2021 года являлся командующим логистикой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 2022 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого I и II ступеней.

Смена командования ВСУ

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 февраля уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

11 февраля Зеленский назначил новых командующих Сухопутными войсками, Объединенными силами, Десантно-штурмовыми войсками и Силами территориальной обороны. Александр Павлюк был назначен новым командующим Сухопутными войсками ВСУ; Юрий Содол был назначен командующим объединенных сил ВСУ; Игорь Плахута назначен новым командующим Силами территориальной обороны; командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ назначили Игоря Скибюка.