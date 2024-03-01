Армия РФ начала еще один "мощный рывок" в Донецкой области. Что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ начала еще один "мощный рывок" в Донецкой области. Что происходит

армия РФ
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Источник:  Радио Свобода

Российские захватчики стягивают свои силы на восток Украины - они уже прибегли к "мощным рывкам" на Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщает начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Россияне атакуют Часов Яр в Донецкой области

Сейчас это можно считать одним из мощных их рывков на Часов Яр… Доступ к Часовому Яру откроет врагу дорогу для продолжения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку. И конечно, что основная цель в Донецкой области — это Краматорско-Славянская агломерация.

Илья Евлаш

Илья Евлаш

Начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"

По словам Ильи Евлаша, по состоянию на сегодняшний день армия РФ делает все возможное, чтобы воспользоваться моментом, а также прибегает к тактике "бежать туда, куда льется", ищет слабые места.

Вполне возможно, что враг начнет активные штурмовые действия, если найдет хотя бы одно слабое место в обороне Вооруженных сил Украины.

Зачем россиянам Часов Яр

Илья Евлаш обращает внимание на то, что солдаты РФ расценивают указанный населенный пункт как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Что важно понимать, вблизи Часового Яра украинские силы успели возвести несколько кругов обороны.

Кроме того, на этом участке фронта есть минные поля, как противотанковые, так и противопехотные, также сделали насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижению тяжелой техники российской армии.

Как отмечает Илья Евлаш, к обороне Часового Яра готовились давно, когда противник смог захватить Бахмут.

Конечно, было понятно, что необходимо оборудовать дополнительные рубежи обороны, более выгодные. Поскольку самый больший следующий населенный пункт на этом направлении был Часов Яр, — подчеркнул он.

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