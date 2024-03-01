Российские захватчики стягивают свои силы на восток Украины - они уже прибегли к "мощным рывкам" на Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщает начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
Россияне атакуют Часов Яр в Донецкой области
По словам Ильи Евлаша, по состоянию на сегодняшний день армия РФ делает все возможное, чтобы воспользоваться моментом, а также прибегает к тактике "бежать туда, куда льется", ищет слабые места.
Вполне возможно, что враг начнет активные штурмовые действия, если найдет хотя бы одно слабое место в обороне Вооруженных сил Украины.
Зачем россиянам Часов Яр
Илья Евлаш обращает внимание на то, что солдаты РФ расценивают указанный населенный пункт как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.
Что важно понимать, вблизи Часового Яра украинские силы успели возвести несколько кругов обороны.
Кроме того, на этом участке фронта есть минные поля, как противотанковые, так и противопехотные, также сделали насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижению тяжелой техники российской армии.
Как отмечает Илья Евлаш, к обороне Часового Яра готовились давно, когда противник смог захватить Бахмут.
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