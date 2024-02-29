Сирський заявив про вибиття російських окупантів з околиць Орлівки на Донеччині

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про врахування прорахунків в оцінці обстановки на окремих напрямках, та відзначив українських бійців за вибиття росіян з околиць Орлівки на Донеччині.
Сирський побував на передовій
Генерал-полковник Олександр Сирський після візиту на передову повідомив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною.
Також тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими російські війська намагаються повернути контроль.
Сирський заявив про прорахунки на Авдіївському напрямку
Сирський зазначив, що розпочав свою роботу в районі бойових дій з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що на рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.
Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.
Сирський зазначив, що вжив всі заходи для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.
Також він відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад.
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