Сирський заявив про вибиття російських окупантів з околиць Орлівки на Донеччині

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про врахування прорахунків в оцінці обстановки на окремих напрямках, та відзначив українських бійців за вибиття росіян з околиць Орлівки на Донеччині.

Сирський побував на передовій

Генерал-полковник Олександр Сирський після візиту на передову повідомив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною.

Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Також тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими російські війська намагаються повернути контроль.

Сирський заявив про прорахунки на Авдіївському напрямку

Сирський зазначив, що розпочав свою роботу в районі бойових дій з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення. Поширити

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що на рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.

Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Сирський зазначив, що вжив всі заходи для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Також він відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад.