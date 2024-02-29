Сырский заявил, что российских оккупантов выбили из окрестностей Орловки в Донецкой области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об учете просчетов в оценке обстановки на отдельных направлениях, и отметил украинских бойцов за то, что они выбили россиян из окрестностей Орловки Донецкой области.
Сырский побывал на передовой
Генерал-полковник Александр Сырский после визита на передовую сообщил, что ситуация в районе проведения операции "Сил обороны Украины" остается сложной.
Также продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино, над которыми российские войска пытаются вернуть контроль.
Сырский заявил о просчетах на Авдеевском направлении
Сырский отметил, что начал свою работу в районе боевых действий с ОТУ Донецк, в частях, держащих оборону на Авдеевском направлении.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что на уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств.
Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.
Сырский отметил, что принял все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.
Также он отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад.
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