Сырский заявил, что российских оккупантов выбили из окрестностей Орловки в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил, что российских оккупантов выбили из окрестностей Орловки в Донецкой области

Александр Сырский
Сырский
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об учете просчетов в оценке обстановки на отдельных направлениях, и отметил украинских бойцов за то, что они выбили россиян из окрестностей Орловки Донецкой области.

Сырский побывал на передовой

Генерал-полковник Александр Сырский после визита на передовую сообщил, что ситуация в районе проведения операции "Сил обороны Украины" остается сложной.

Враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненько, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Также продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино, над которыми российские войска пытаются вернуть контроль.

Сырский заявил о просчетах на Авдеевском направлении

Сырский отметил, что начал свою работу в районе боевых действий с ОТУ Донецк, в частях, держащих оборону на Авдеевском направлении.

фуррор хоть какого боя находится в зависимости от свойства планирования и того, как удачно замысел командира реализуется его подчиненными. Это определяется, прежде всего, опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что на уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств.

Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.

Сырский отметил, что принял все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

Также он отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад.

Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки.

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