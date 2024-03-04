Армия РФ активно штурмует Новомихайловку в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ активно штурмует Новомихайловку в Донецкой области

Донеччина
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Источник:  Радио Свобода

В районе Новомихайловки Донецкой области российская армия сосредотачивает очень значительные резервы и вводит подкрепления, чтобы захватить село.

РФ планирует захватить Новомихайловку

Российские оккупанты ежедневно проводят больше штурмов в районе Новомихайловки Донецкой области, чем на Авдеевском направлении

Об этом сообщает спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Он подчеркивает, что в районе Новомихайловки РФ сосредотачивает очень значительные резервы и опрокидывает подкрепления, чтобы захватить саму деревню.

Там каждый день больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера 20 на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и в ее окрестностях — 30 штурмов. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова вовсе.

ВСУ отбили подразделения армии РФ от Новомихайловки

2 марта украинские воины из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады разгромили группу российской пехоты и бронетехники, которая пыталась штурмовать Новомихайловку Донецкой области.

Об этом сообщает телеграмм-канал 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады.

Очередной неприятельский штурм позиций Таврийских десантников закончился для них потерями живой силы и бронетехники. Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест русско-украинского фронта. Противник прилагает максимум усилий, чтобы выбить десантников 79 ОДШБр из этого населенного пункта.

Во время одного из последних штурмов РФ бросила в бой пехоту на бронетехнику. Воины 79 ОДШБр ликвидировали врагов, а бронетехнику разбили.

И так будет с каждым оккупантом, который появится в поле зрения!

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