Армия РФ активно штурмует Новомихайловку в Донецкой области

В районе Новомихайловки Донецкой области российская армия сосредотачивает очень значительные резервы и вводит подкрепления, чтобы захватить село.
РФ планирует захватить Новомихайловку
Российские оккупанты ежедневно проводят больше штурмов в районе Новомихайловки Донецкой области, чем на Авдеевском направлении
Об этом сообщает спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.
Он подчеркивает, что в районе Новомихайловки РФ сосредотачивает очень значительные резервы и опрокидывает подкрепления, чтобы захватить саму деревню.
ВСУ отбили подразделения армии РФ от Новомихайловки
2 марта украинские воины из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады разгромили группу российской пехоты и бронетехники, которая пыталась штурмовать Новомихайловку Донецкой области.
Об этом сообщает телеграмм-канал 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады.
Очередной неприятельский штурм позиций Таврийских десантников закончился для них потерями живой силы и бронетехники. Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест русско-украинского фронта. Противник прилагает максимум усилий, чтобы выбить десантников 79 ОДШБр из этого населенного пункта.
Во время одного из последних штурмов РФ бросила в бой пехоту на бронетехнику. Воины 79 ОДШБр ликвидировали врагов, а бронетехнику разбили.
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