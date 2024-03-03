Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что преступная армия РФ сбросила авиабомбу на Курахово, в результате чего ранения получили более десяти человек.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Кураховому

Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу, – отметил Филашкин. Поделиться

Глава ОВА подчеркнул, что по состоянию на 16:00 было известно о ранении шестнадцати человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели, - добавил Филашкин. Поделиться

Что известно о последствиях атак армии РФ по Донбасу.

По информации представителей МВД и Донецкой ОВА, в результате атак преступной армии РФ по населенным пунктам в Донецкой области ранения с начала суток получили по меньшей мере 22 человека.

По данным правоохранителей, ночью враг ударил по Мирнограду четырьмя ракетами "С-300". В результате травмы получили трое местных жителей:

женщины 33 и 50 лет,

37-летний мужчина.

Утром же оккупанты атаковали Покровск. Здесь правоохранители сообщили о трех раненых людях.

Полицейские задокументировали более 60 разрушений. По данным ОВА, вред понесли:

14 многоэтажек,

4 частных дома,

2 учебных заведения,

газопровод,