Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что преступная армия РФ сбросила авиабомбу на Курахово, в результате чего ранения получили более десяти человек.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Кураховому
Глава ОВА подчеркнул, что по состоянию на 16:00 было известно о ранении шестнадцати человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Донбасу.
По информации представителей МВД и Донецкой ОВА, в результате атак преступной армии РФ по населенным пунктам в Донецкой области ранения с начала суток получили по меньшей мере 22 человека.
По данным правоохранителей, ночью враг ударил по Мирнограду четырьмя ракетами "С-300". В результате травмы получили трое местных жителей:
женщины 33 и 50 лет,
37-летний мужчина.
Утром же оккупанты атаковали Покровск. Здесь правоохранители сообщили о трех раненых людях.
Полицейские задокументировали более 60 разрушений. По данным ОВА, вред понесли:
14 многоэтажек,
4 частных дома,
2 учебных заведения,
газопровод,
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