Армия РФ атаковали ракетами Покровск и Мирноград в Донецкой области

Российские войска ударили ракетами по Мирнограду и Покровску. В результате атаки пять человек получили ранения.

Что известно об атаке РФ по Покровску и Мирнограду

Как отмечается, по Мирнограду ударили 4 ракеты С-300. Три человека ранены.

В Покровске две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения. Кроме многоквартирных домов, повреждены автомобили и газовая магистраль.

Кроме того, в ночь на 3 марта силы РФ совершили массированную ракетную атаку на Мирноград, выпустив 4 ракеты, предварительно — С-300.

Под прицел окупантов попал микрорайон с плотной жилой застройкой.

В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесных повреждений в своих домах получили трое мирных граждан — две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела. Пострадавшим предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Среди поврежденных объектов — как минимум 12 многоэтажных и 13 частных домов, учебные заведения, магазин, автобус.

Россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке

Ранее Россия атаковала Константиновку ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.

Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны вследствие выбитого оконного стекла, — рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов. Поделиться

В частности, разрушения получили: