Армия РФ атаковали ракетами Покровск и Мирноград в Донецкой области

Российские войска ударили ракетами по Мирнограду и Покровску. В результате атаки пять человек получили ранения.
Что известно об атаке РФ по Покровску и Мирнограду
Как отмечается, по Мирнограду ударили 4 ракеты С-300. Три человека ранены.
В Покровске две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения. Кроме многоквартирных домов, повреждены автомобили и газовая магистраль.
Кроме того, в ночь на 3 марта силы РФ совершили массированную ракетную атаку на Мирноград, выпустив 4 ракеты, предварительно — С-300.
Под прицел окупантов попал микрорайон с плотной жилой застройкой.
В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесных повреждений в своих домах получили трое мирных граждан — две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела. Пострадавшим предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
Среди поврежденных объектов — как минимум 12 многоэтажных и 13 частных домов, учебные заведения, магазин, автобус.
Россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке
Ранее Россия атаковала Константиновку ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.
В частности, разрушения получили:
здание железнодорожного вокзала;
храм;
2 частных и 12 многоквартирных домов;
21 магазин;
19 торговых павильонов;
три учебных заведения;
2 административных здания;
почта;
киоск.
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