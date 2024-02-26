Армия РФ обстреляла Покровский район Донецкой области. Есть раненые

Российские военные атаковали с артиллерии Донбасса. В Покровском районе – трое раненых.

Россия продолжает атаковать Донецкую область

В Покровском районе Донецкой области от атак российских оккупантов пострадали трое гражданских.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

26 февраля 2024 года армия государства-агрессора обстреляла из ствольной артиллерии г. Красногоровка и села Романовку и Константиновку Покровского района. В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак оккупационных войск находились на улице возле собственных домов. Поделиться

Как отмечается, с минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями граждане доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, обломками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке

Как пишет полиция, предварительно, враг атаковал в ночь на 25 февраля Константиновку ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.

Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны вследствие выбитого оконного стекла, — рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов.

В частности, разрушения получили: