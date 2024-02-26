Армия РФ обстреляла Покровский район Донецкой области. Есть раненые

Российские военные атаковали с артиллерии Донбасса. В Покровском районе – трое раненых.
Россия продолжает атаковать Донецкую область
В Покровском районе Донецкой области от атак российских оккупантов пострадали трое гражданских.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Как отмечается, с минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями граждане доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, обломками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке
Как пишет полиция, предварительно, враг атаковал в ночь на 25 февраля Константиновку ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.
Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны вследствие выбитого оконного стекла, — рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов.
В частности, разрушения получили:
здание железнодорожного вокзала;
храм;
2 частных и 12 многоквартирных домов;
21 магазин;
19 торговых павильонов;
три учебных заведения;
2 административных здания;
почта;
киоск.
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