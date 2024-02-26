Армія РФ обстріляла Покровський район Донеччини. Є поранені

Російські військові атакували з артилерії Донеччину. У Покровському районі – троє поранених.
Росія продовжує атакувати Донецьку область
У Покровському районі на Донеччині від атак російських окупантів постраждали троє цивільних.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Як зазначається, з мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.
Крім того, уламками пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.
Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці
Як пише поліція, попередньо, ворог атакував у ніч проти 25 лютого Костянтинівку ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.
Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла, — розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
Зокрема руйнувань зазнали:
будівля залізничного вокзалу;
храм;
2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;
21 магазин;
19 торговельних павільйонів;
три заклади освіти;
2 адміністративні будівлі;
пошта;
кіоск.
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