Армія РФ обстріляла Покровський район Донеччини. Є поранені

Російські військові атакували з артилерії Донеччину. У Покровському районі – троє поранених.

Росія продовжує атакувати Донецьку область

У Покровському районі на Донеччині від атак російських окупантів постраждали троє цивільних.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

26 лютого 2024 року армія держави-агресора обстріляла зі ствольної артилерії м. Красногорівку та села Романівку й Костянтинівку Покровського району. Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові отримали тілесні ушкодження дві жінки 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних домівок. Поширити

Як зазначається, з мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, уламками пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці

Як пише поліція, попередньо, ворог атакував у ніч проти 25 лютого Костянтинівку ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.

Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла, — розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Зокрема руйнувань зазнали: