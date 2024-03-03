Армія РФ атакували ракетами Покровськ та Мирноград на Донеччині

Російські війська вдарили ракетами по Мирнограду і Покровську. Внаслідок атаки пʼятеро людей отримало поранення.
Що відомо про атаку РФ по Покровську та Мирнограду
Як зазначається, по Мирнограду вдарили 4 ракети С-300. Троє людей поранені.
У Покровську двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі й газову магістраль.
Окрім того, у ніч на 3 березня сили РФ здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо — С-300.
Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.
Унаслідок влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян — двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні, де у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої й поранення тіла. Наразі потерпілим надається кваліфікована медична допомога.
Серед пошкоджених об’єктів — щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин, автобус.
Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці
Раніше Росія атакувала Костянтинівку ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.
Зокрема руйнувань зазнали:
будівля залізничного вокзалу;
храм;
2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;
21 магазин;
19 торговельних павільйонів;
три заклади освіти;
2 адміністративні будівлі;
пошта;
кіоск.
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