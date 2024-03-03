Армія РФ атакували ракетами Покровськ та Мирноград на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакували ракетами Покровськ та Мирноград на Донеччині

Прокуратура Донецької області
Покровськ

Російські війська вдарили ракетами по Мирнограду і Покровську. Внаслідок атаки пʼятеро людей отримало поранення.

Що відомо про атаку РФ по Покровську та Мирнограду

Як зазначається, по Мирнограду вдарили 4 ракети С-300. Троє людей поранені.

У Покровську двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі й газову магістраль.

Окрім того, у ніч на 3 березня сили РФ здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо — С-300.

Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

Унаслідок влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян — двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні, де у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої й поранення тіла. Наразі потерпілим надається кваліфікована медична допомога.

Серед пошкоджених об’єктів — щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин, автобус.

Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці

Раніше Росія атакувала Костянтинівку ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.

Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла, — розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Зокрема руйнувань зазнали:

  • будівля залізничного вокзалу;

  • храм;

  • 2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;

  • 21 магазин;

  • 19 торговельних павільйонів;

  • три заклади освіти;

  • 2 адміністративні будівлі;

  • пошта;

  • кіоск.

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