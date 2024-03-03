Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що злочинна армія РФ скинула авіабомбу на Курахове, внаслідок чого поранення отримали більше десяти людей.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Кураховому

Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу, - зазначив Філашкін. Поширити

Глава ОВА підкреслив, що станом на 16:00 було відомо про поранення шістнадцятьох людей. Двоє з них перебувають у важкому стані.

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники, - додав Філашкін. Поширити

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Донеччині

За інформацією представників МВС та Донецької ОВА, в результаті атак злочинної армії РФ по населених пунктах на Донеччині поранення від початку доби отримали щонайменше 22 людини.

За даними правоохоронців, уночі ворог вдарив по Мирнограду чотирма ракетами "С-300". В результаті цього травми отримали троє місцевих жителів:

жінки 33 та 50 років,

37-річний чоловік.

Уранці ж окупанти атакували Покровськ. Тут правоохоронці повідомили про трьох поранених людей.

Наразі поліцейські задокументували понад 60 руйнувань. За даними ОВА, шкоди зазнали:

14 багатоповерхівок,

4 приватні будинки,

2 заклади освіти,

газогін,