Армія РФ активно штурмує Новомихайлівку на Донеччині

У районі Новомихайлівки Донецької області російська армія зосереджує дуже значні резерви та перекидає підкріплення, щоб захопити саме село.
РФ планує захопити Новомихайлівку
Російські окупанти щодня проводять більше штурмів в районі Новомихайлівки Донецької області, ніж на Авдіївському напрямку
Про це повідомляє речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Він підкреслює, що в районі Новомихайлівки РФ зосереджує дуже значні резерви та перекидає підкріплення, щоб захопити саме село.
ЗСУ відбили підрозділи армії РФ від Новомихайлівки
2 березня українські воїни з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розгромили групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку на Донеччині
Про це повідомляє телеграм-канал 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Черговий ворожий штурм позицій Таврійських десантників закінчився для них втратами живої сили та бронетехніки. Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту. Противник докладає максимум зусиль, щоб вибити десантників 79 ОДШБр з цього населеного пункту.
Під час одного з останніх штурмів РФ кинула у бій піхоту на бронетехніку. Натомість воїни 79 ОДШБр ліквідували ворогів, а бронетехніку розтрощили.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-