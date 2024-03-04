Армія РФ активно штурмує Новомихайлівку на Донеччині
Категорія
Україна
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Армія РФ активно штурмує Новомихайлівку на Донеччині

Донеччина
Джерело:  Радіо Свобода

У районі Новомихайлівки Донецької області російська армія зосереджує дуже значні резерви та перекидає підкріплення, щоб захопити саме село.

РФ планує захопити Новомихайлівку

Російські окупанти щодня проводять більше штурмів в районі Новомихайлівки Донецької області, ніж на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він підкреслює, що в районі Новомихайлівки РФ зосереджує дуже значні резерви та перекидає підкріплення, щоб захопити саме село.

Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях - 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім.

ЗСУ відбили підрозділи армії РФ від Новомихайлівки

2 березня українські воїни з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розгромили групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку на Донеччині

Про це повідомляє телеграм-канал 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Черговий ворожий штурм позицій Таврійських десантників закінчився для них втратами живої сили та бронетехніки. Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту. Противник докладає максимум зусиль, щоб вибити десантників 79 ОДШБр з цього населеного пункту.

Під час одного з останніх штурмів РФ кинула у бій піхоту на бронетехніку. Натомість воїни 79 ОДШБр ліквідували ворогів, а бронетехніку розтрощили.

І так буде з кожним окупантом, який з'явиться в полі зору!

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