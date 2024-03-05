За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі українські військові проводять активні бойові дії в районі Табаївки, намагаючись зайняти панівні висоти навколо населеного пункту.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Синєгубов зазначив, що в районі Куп’янська та Лимана окупаційна армія РФ зосередила до 100 тис військових.
Він підкреслив, що кожного дня російські терористи роблять безуспішні спроби штурмів біля Синьківки і Табаївки.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
За словами капітана медичної служби бригади Гвардії наступу "Буревій", нейрохірурга Андрія Гука, українські військові мають попередження про загрозу оточення окупаційною армією двох великих міст у Донецькій області.
Зазначається, що мова йде про Слов’янськ та Лиман.
Він також додав, що російські терористи використовують проти українських військових заборонені хімічні речовини.
Зокрема, від початку розв’язаної злочинної війни ворог вже понад 1 тис разів використовував хімічну зброю проти військових ЗСУ.
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