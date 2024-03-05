ЗСУ ведуть активні бої дії в районі Табаївки на Харківщині — ОВА
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ведуть активні бої дії в районі Табаївки на Харківщині — ОВА

Танк ЗСУ
Джерело:  online.ua

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі українські військові проводять активні бойові дії в районі Табаївки, намагаючись зайняти панівні висоти навколо населеного пункту. 

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Синєгубов зазначив, що в районі Куп’янська та Лимана окупаційна армія РФ зосередила до 100 тис військових.

Він підкреслив, що кожного дня російські терористи роблять безуспішні спроби штурмів біля Синьківки і Табаївки.

У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб домогтися тактичних успіхів, проте ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових - зайняти висоти, звідки ворог наступає, - пояснив Синєгубов.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

За словами капітана медичної служби бригади Гвардії наступу "Буревій", нейрохірурга Андрія Гука, українські військові мають попередження про загрозу оточення окупаційною армією двох великих міст у Донецькій області.

Зазначається, що мова йде про Слов’янськ та Лиман.

На Лиманському напрямку тривають важкі бої. На жаль, ми вже попереджені про можливість оточення Слов'янська й Лимана. Тому триває максимальна концентрація й робота на упередження. Залишається відкритим питання щодо засобів зв'язку й боєкомплекту. Ворог накриває усіма можливими видами зброї, намагаючись просунутися вперед, - пояснює військовий.

Він також додав, що російські терористи використовують проти українських військових заборонені хімічні речовини.

Зокрема, від початку розв’язаної злочинної війни ворог вже понад 1 тис разів використовував хімічну зброю проти військових ЗСУ.

Тобто росіяни застосовують і хімічну зброю, ми маємо наших захисників з ознаками ураження хімічною зброєю, - наголошує Гук.

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