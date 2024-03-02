Армія РФ змінила тактику ударів по енергооб'єктах — Галущенко
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ змінила тактику ударів по енергооб'єктах — Галущенко

Герман Галущенко
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, злочинна армія РФ змінила тактику масованих ракетно-дронових атак по енергетичних об'єктах в Україні. 

Що відомо про нову тактику атак армії РФ по енергооб’єктах в Україні

Глава Міненерго зазначив, що наразі російські військові злочинці сконцентрували зусилля на атаках по передових українських промислових регіонах.

Галущенко підкреслив, що таким чином ворог через енергетику намагається вплинути на економіку.

Вони не відмовилися від ударів, вони трохи змінили тактику. Вони зараз б'ють по певних регіонах. Тобто вони обирають енергооб'єкти як з передачі електроенергії, так і з генерації в певному регіоні, - пояснює міністр.

Що відомо про брехню росіян щодо нових літаків А-50 на озброєнні

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спростував заяви російської пропаганди про те, що військам РФ передано новий літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50.

Ну, треба ж! Після того, як з початку 2024-го було знищено два А-50, російська пропаганда вирішила терміново компенсувати втрати? Саме зараз раптом було передано "новий" А-50! - з іронією зазначає Коваленко.

Коваленко нагадав, що серед тих літаків А-50, які в льотному стані, один уже кілька років перебуває на модернізації.

У сучасної Росії великі проблеми в технічному і технологічному аспектах щодо модернізації цих літаків. Вони, фактично, навіть пошкоджений у Білорусі А-50 не можуть уже як рік відремонтувати! А тут модернізація, що тривала кілька років, в момент завершилася! Загалом, судячи з усього, той борт, що перебував на вічному удосконаленні, вирішили різко зробити льотним і функціонабельним, - підкреслив аналітик.

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