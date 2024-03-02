У сучасної Росії великі проблеми в технічному і технологічному аспектах щодо модернізації цих літаків. Вони, фактично, навіть пошкоджений у Білорусі А-50 не можуть уже як рік відремонтувати! А тут модернізація, що тривала кілька років, в момент завершилася! Загалом, судячи з усього, той борт, що перебував на вічному удосконаленні, вирішили різко зробити льотним і функціонабельним, - підкреслив аналітик.