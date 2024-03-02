За словами глави Міненерго Германа Галущенка, злочинна армія РФ змінила тактику масованих ракетно-дронових атак по енергетичних об'єктах в Україні.
Що відомо про нову тактику атак армії РФ по енергооб’єктах в Україні
Глава Міненерго зазначив, що наразі російські військові злочинці сконцентрували зусилля на атаках по передових українських промислових регіонах.
Галущенко підкреслив, що таким чином ворог через енергетику намагається вплинути на економіку.
Що відомо про брехню росіян щодо нових літаків А-50 на озброєнні
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спростував заяви російської пропаганди про те, що військам РФ передано новий літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50.
Коваленко нагадав, що серед тих літаків А-50, які в льотному стані, один уже кілька років перебуває на модернізації.
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