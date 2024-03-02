Армия РФ изменила тактику ударов по энергообъектам
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ изменила тактику ударов по энергообъектам

Герман Галущенко
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, преступная армия РФ изменила тактику массированных ракетно-дроновых атак по энергетическим объектам в Украине.

Что известно о новой тактике атак армии РФ по энергообъектам в Украине

Глава Минэнерго отметил, что российские военные преступники сконцентрировали усилия на атаках по передовым украинским промышленным регионам.

Галущенко подчеркнул, что таким образом враг из-за энергетики пытается повлиять на экономику.

Они не отказались от ударов, немного изменили тактику. Они сейчас избивают по определенным регионам. То есть они выбирают энергообъекты как по передаче электроэнергии, так и по генерации в определенном регионе, - объясняет министр.

Что известно о лжи россиян по поводу новых самолетов А-50 на вооружении

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко опроверг заявления российской пропаганды о том, что войскам РФ передан новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

Ну, надо же! После того как с начала 2024-го были уничтожены два А-50, российская пропаганда решила срочно компенсировать потери? Именно сейчас вдруг был передан "новый" А-50! – с иронией отмечает Коваленко.

Коваленко напомнил, что среди тех самолетов А-50, которые находятся в летном состоянии, один уже несколько лет находится на модернизации.

У современной России большие проблемы в техническом и технологическом аспектах модернизации этих самолетов. Они фактически даже поврежденный в Беларуси А-50 не могут уже как год отремонтировать! А здесь продолжавшаяся несколько лет модернизация в момент завершилась! В общем, судя по всему, находившийся на вечном усовершенствовании борт решили резко сделать летным и функциональным, - подчеркнул аналитик.

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