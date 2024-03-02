У современной России большие проблемы в техническом и технологическом аспектах модернизации этих самолетов. Они фактически даже поврежденный в Беларуси А-50 не могут уже как год отремонтировать! А здесь продолжавшаяся несколько лет модернизация в момент завершилась! В общем, судя по всему, находившийся на вечном усовершенствовании борт решили резко сделать летным и функциональным, - подчеркнул аналитик.