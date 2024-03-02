По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, преступная армия РФ изменила тактику массированных ракетно-дроновых атак по энергетическим объектам в Украине.
Что известно о новой тактике атак армии РФ по энергообъектам в Украине
Глава Минэнерго отметил, что российские военные преступники сконцентрировали усилия на атаках по передовым украинским промышленным регионам.
Галущенко подчеркнул, что таким образом враг из-за энергетики пытается повлиять на экономику.
Что известно о лжи россиян по поводу новых самолетов А-50 на вооружении
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко опроверг заявления российской пропаганды о том, что войскам РФ передан новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.
Коваленко напомнил, что среди тех самолетов А-50, которые находятся в летном состоянии, один уже несколько лет находится на модернизации.
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