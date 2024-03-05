За словами керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія в ефірі телеканалу “Київ24”, наразі лінія фронту в Україні дуже динамічна і змінюється у обидва боки.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

Наші воїни продовжують стримувати противника. У разі потреби проводять перегрупування. Проводять дистанційне мінування, проводять активні дії на визначених напрямках, завдають ворогу значного вогневого ураження та нищать окупантів, - зазначив Лиховій. Поширити

За його словами, протягом попередньої доби втрати злочинної армії РФ склали 417 загарбників, 2 танки, 9 бронемашин, 9 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки.

Окрім цього українськими військовими було знищено 329 ворожих БПЛА.

Окремо можна відзначити, що серед знищеної техніки є три РСЗВ "Ураган", є переносний комплекс РЕБ "Гарпія", є пошкоджені ЗРК "Оса" та самохідна гармата "Гіацинт-С, - додав Лиховій. Поширити

Що кажуть аналітики

За словами військового експерта та колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова у коментарі виданню “РБК-Україна”, злочинна армія РФ ймовірно вдасться до оперативної паузи в районі Авдіївки.

За його словами, наразі українським військовим вдалось закріпитись по лінії Бердичі-Тоненьке.

Селезньов зазначає, що найближчим часом не варто очікувати на цьому напрямку прориву окупаційної армії.

Швидше за все, оперативна пауза вже настає. Ворог ще намагається атакувати, але оскільки звучать заяви про стабілізацію фронту, напевно, ми закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах на захід від Авдіївки, - підкреслив аналітик. Поширити

За словами військового експерта Олександра Коваленка, наразі існують 4 небезпечні напрямки, на яких може початись масштабний наступ російських окупантів.

За планом №1 - це Куп'янськ та Часів Яр. Для них це основні вектори наступу. Навіть не Лиман і навіть не стільки Білогорівка, хоч і там дуже високий тиск. Але Куп'янськ та Часів Яр досить великі населені пункти й непогано укріплені, щоб казати про те, що їм вдасться досягти ситуативного успіху найближчим часом, - пояснює аналітик. Поширити

Крім того, за його словами, є велика загроза для села Новомихайлівка на південний захід від Донецька.

Окупантам важливо встановити контроль по трасі 0532, і Новомихайлівка залишається однією з перепон. Її захоплення необхідне, щоб фактично закрити питання з Вугледаром, - зазначив Коваленко. Поширити

Четвертим небезпечним напрямом експерт вважає Запорізьку область, а саме Роботинський виступ. На його думку, противник продовжить тиснути на Роботине, щоб повернути контроль над виступом, який відвоювали ЗСУ влітку 2023 року.