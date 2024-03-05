За словами керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія в ефірі телеканалу “Київ24”, наразі лінія фронту в Україні дуже динамічна і змінюється у обидва боки.
Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку
За його словами, протягом попередньої доби втрати злочинної армії РФ склали 417 загарбників, 2 танки, 9 бронемашин, 9 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки.
Окрім цього українськими військовими було знищено 329 ворожих БПЛА.
Що кажуть аналітики
За словами військового експерта та колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова у коментарі виданню “РБК-Україна”, злочинна армія РФ ймовірно вдасться до оперативної паузи в районі Авдіївки.
За його словами, наразі українським військовим вдалось закріпитись по лінії Бердичі-Тоненьке.
Селезньов зазначає, що найближчим часом не варто очікувати на цьому напрямку прориву окупаційної армії.
За словами військового експерта Олександра Коваленка, наразі існують 4 небезпечні напрямки, на яких може початись масштабний наступ російських окупантів.
Крім того, за його словами, є велика загроза для села Новомихайлівка на південний захід від Донецька.
Четвертим небезпечним напрямом експерт вважає Запорізьку область, а саме Роботинський виступ. На його думку, противник продовжить тиснути на Роботине, щоб повернути контроль над виступом, який відвоювали ЗСУ влітку 2023 року.
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