ВСУ ликвидировали двойника Пригожина в боях под Роботиным

Российский военнослужащий Руслан Юнусов, несколько лет назад в документах ставший Евгением Пригожиным, в конце января погиб на войне в Украине.
Один из двойников Пригожина погиб
Данные Юнусова-Пригожина оказались в списке убитых десантников из псковской 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ в окрестностях села Роботино. Информацию о его гибели подтвердила и родственница.
Как сообщали ранее российские СМИ, Юнусов был одним из трех двойников главы "ПВК Вагнер". Он сменил имя в мае 2018 года.
В 2021 году, когда настоящий Пригожин уже находился под санкциями, СМИ сообщали о визитах в Европу его "двойников".
Что известно о ситуации в районе Роботино в Запорожской области
По словам бывшего руководителя Службы внешней разведки, генерала армии Николая Маломужа, в Запорожской области российские военные преступники пытаются вернуть утраченные в результате контрнаступления ВСУ в прошлом году позиции в районе Роботиного.
Маломуж отметил, что в районе Роботиного украинские военные находятся рядом с одним из флангов российских военных преступников и могут с помощью дальнобойной артиллерии доставать до враждебных логистических путей снабжения.
Поэтому российские оккупанты отчаянно пытаются захватить Роботино и отбросить украинских военных как можно дальше.
Маломуж подчеркнул, что в настоящее время враг опрокидывает для ведения боевых действий новые средства и подразделения.
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