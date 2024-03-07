Чехія знайшла кошти на 800 тисяч снарядів для ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації

Чехія знайшла кошти на 800 тисяч снарядів для ЗСУ

снаряди
Джерело:  online.ua

Як заявив президент Чехії Петр Павел, партнери України передали його країні всі кошти, необхідні для закупівлі 800 тисяч артснарядів для ЗСУ.

Україна отримає 800 тисяч снарядів

Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, 800 тисяч штук.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

За словами політика, після цього уряд його країни підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи.

Що важливо розуміти, йдеться про 18 союзників України.

Згодом буде представлена інформація про графік і наступні рішення.

Петр Павел поки не уточнив, яким був внесок окремих країн.

За його словами, снаряди повинні прибути в Україну "найближчими тижнями".

Тепер це буде залежати від майстерності наших компаній та міністерства оборони, щоб прискорити весь процес, — наголосив президент Чехії.

Снарядний голод. Як Чехія знайшла спосіб допомогти ЗСУ

17 лютого лідер Чехії Петер Павел офіційно підтвердив, що його команда змогла знайти креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього.

Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди, — написав Петр Павел.

За словами політика, його країна активно працювала з союзниками Києва, щоб швидко реалізувати цей план.

Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо.

Петр Павел

Петр Павел

Президент України

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Снаряди для ЗСУ. Євросоюз знайшов вихід із ситуації
Євросоюз
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на артилерійські снаряди
Снаряд
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Де Україна може терміново знайти снаряди для ЗСУ — думка експерта
снаряд

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?