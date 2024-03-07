Чехія знайшла кошти на 800 тисяч снарядів для ЗСУ

Як заявив президент Чехії Петр Павел, партнери України передали його країні всі кошти, необхідні для закупівлі 800 тисяч артснарядів для ЗСУ.
Україна отримає 800 тисяч снарядів
За словами політика, після цього уряд його країни підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи.
Що важливо розуміти, йдеться про 18 союзників України.
Згодом буде представлена інформація про графік і наступні рішення.
Петр Павел поки не уточнив, яким був внесок окремих країн.
За його словами, снаряди повинні прибути в Україну "найближчими тижнями".
Снарядний голод. Як Чехія знайшла спосіб допомогти ЗСУ
17 лютого лідер Чехії Петер Павел офіційно підтвердив, що його команда змогла знайти креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього.
За словами політика, його країна активно працювала з союзниками Києва, щоб швидко реалізувати цей план.
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