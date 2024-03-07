Чехия нашла средства на 800 тысяч снарядов для ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Чехия нашла средства на 800 тысяч снарядов для ВСУ

снаряды
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Источник:  online.ua

Как заявил президент Чехии Петр Павел, партнеры Украины передали его стране все средства, необходимые для закупки 800 тысяч артснарядов для ВСУ.

Украина получит 800 тысяч снарядов

На сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

По словам политика, после этого правительство его страны подпишет меморандум со всеми присоединившимися к инициативе странами.

Что важно понимать, речь идет о 18 союзниках Украины.

Впоследствии будет представлена информация о графике и последующих решениях.

Петр Павел пока не уточнил, каким был вклад отдельных стран.

По его словам, снаряды должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс, – подчеркнул президент Чехии.

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17 февраля лидер Чехии Петер Павел официально подтвердил, что его команда смогла найти креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого.

Нам нужно поддерживать Украину в снабжении боеприпасами из всех возможных источников. Нам нужно быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование везде, – написал Петр Павел.

По словам политика, его страна активно работала с союзниками Киева, чтобы быстро реализовать этот план.

Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину) через несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и т.д.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Украины

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