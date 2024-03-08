Сколько женщин на самом деле служат в ВСУ — ответ Минобороны

Министерство обороны обращает внимание на то, что численность женщин в Вооруженных силах постоянно растет. Новая статистка была обнародована 8 марта — в Международный женский день.

Что известно о количестве женщин в ВСУ

Согласно последним данным, по состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 женщин-военнослужащих.

Что важно понимать, для сравнения, 10 лет назад этот показатель составил более 16,5 тысячи, а в 2023 году – более 43,4 тысячи.

Среди женщин, которые сейчас военные, 13 487 имеют статус участника боевых действий. Кроме того, 4 тысяч защитниц находятся в районе проведения боевых действий.

Всего в 2024 году общее количество женщин в ВСУ (не только военнослужащих) достигло 62 тысяч. В 2014 году этот показатель составил 49 тысяч.

Спасибо за Ваш вклад в победу! – поблагодарили в Силах обороны. Поделиться

Стоит отметить, что в Military Media Center сообщалось, что в зоне боевых действий находятся более 5 тысяч женщин-военных.

Зеленский обратился к украинкам в Международный женский день

8 марта глава государства Владимир Зеленский поздравил гражданок Украины с Международным женским днем.

Украинские женщины лечат, учат, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и наше государство. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой. Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся. Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир. Спасибо вам за все! Спасибо, что умножаете нашу общую силу! Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, украинский лидер опубликовал яркие фото, где видно, как украинки отважно продолжают борьбу за независимость своей родины.