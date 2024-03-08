Сколько женщин на самом деле служат в ВСУ — ответ Минобороны

Министерство обороны обращает внимание на то, что численность женщин в Вооруженных силах постоянно растет. Новая статистка была обнародована 8 марта — в Международный женский день.
Что известно о количестве женщин в ВСУ
Согласно последним данным, по состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 женщин-военнослужащих.
Что важно понимать, для сравнения, 10 лет назад этот показатель составил более 16,5 тысячи, а в 2023 году – более 43,4 тысячи.
Среди женщин, которые сейчас военные, 13 487 имеют статус участника боевых действий. Кроме того, 4 тысяч защитниц находятся в районе проведения боевых действий.
Всего в 2024 году общее количество женщин в ВСУ (не только военнослужащих) достигло 62 тысяч. В 2014 году этот показатель составил 49 тысяч.
Стоит отметить, что в Military Media Center сообщалось, что в зоне боевых действий находятся более 5 тысяч женщин-военных.
Зеленский обратился к украинкам в Международный женский день
8 марта глава государства Владимир Зеленский поздравил гражданок Украины с Международным женским днем.
Кроме того, украинский лидер опубликовал яркие фото, где видно, как украинки отважно продолжают борьбу за независимость своей родины.
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