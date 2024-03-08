Повітряні сили ЗСУ б'ють по російських винищувачах на відстані понад 150 км

Українські Повітряні сили вже здатні “дістати” літаки армї РФ на відстані понад 150 км.
Повітряні сили “полюють” на ворожі літаки на далекій відстані
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив про бойове застосування напередодні по російських літаках на відстані понад 150 км.
Про це Олещук повідомив у Телеграмі.
За словами командувача, чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі.
Як зазначив командувач, росіяни продовжують атакувати українські позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько вже не наважуються.
Після значних втрат — літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35 — окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.
Як зауважив командувач, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва "посилати їх в один кінець".
ПС ЗСУ успішно ліквідували військову ціль армії РФ
Ввечері 4 березня Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про результат бойової роботи одного з підрозділів.
4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки!
Командувач подякував пілотам Повітряних Сил за успішну бойову роботу.
На українській авіабомбі, якою уразили ворожу ціль, є напис: “За дітей Одеси! З ненавистю. Без поваги”.
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