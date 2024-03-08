Повітряні сили ЗСУ б'ють по російських винищувачах на відстані понад 150 км

Українські Повітряні сили вже здатні “дістати” літаки армї РФ на відстані понад 150 км.

Повітряні сили “полюють” на ворожі літаки на далекій відстані

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив про бойове застосування напередодні по російських літаках на відстані понад 150 км.

Про це Олещук повідомив у Телеграмі.

За словами командувача, чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі.

Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи! Микола Олещук Командувач ПС ЗСУ

Як зазначив командувач, росіяни продовжують атакувати українські позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько вже не наважуються.

Після значних втрат — літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35 — окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

Як зауважив командувач, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва "посилати їх в один кінець".

Такі розмови, а можливо і саботаж під час виконання завдань загарбниками лише зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту неба від повітряних атак ворога. Поширити

ПС ЗСУ успішно ліквідували військову ціль армії РФ

Ввечері 4 березня Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про результат бойової роботи одного з підрозділів.

4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки!

Командувач подякував пілотам Повітряних Сил за успішну бойову роботу.