Воздушные силы ВСУ бьют по российским истребителям на расстоянии более 150 км
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ бьют по российским истребителям на расстоянии более 150 км

Николай Олещук
ВС ВСУ
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Украинские Воздушные силы уже способны "достать" самолеты армии РФ на расстоянии более 150 км.

Воздушные силы "охотятся" на вражеские самолеты на дальнем расстоянии

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил о боевом применении накануне по российским самолетам на расстоянии более 150 км.

Об этом Олещук сообщил в Telegram.

По словам командующего, ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители.

Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий ВС ВСУ

Как отметил командующий, россияне продолжают атаковать украинские позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решаются.

После значительных потерь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35 оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛВ до сих пор нет в Азовском море и других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.

Как отметил командующий, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" по поводу решений военного руководства "посылать их в один конец".

Такие разговоры, а возможно, и саботаж при выполнении задач захватчиками будут только расти, когда Воздушные силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты неба от воздушных атак врага.

ВС ВСУ успешно ликвидировали военную цель армии РФ

Вечером 4 марта Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил о результате боевой работы одного из подразделений.

4 марта 2024 года. Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки!

Командующий поблагодарил пилотов Воздушных Сил за успешную боевую работу.

На украинской авиабомбе, поразившей вражескую цель, есть надпись: “За детей Одессы! С ненавистью. Без уважения”.

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