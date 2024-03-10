Как сообщают украинские защитники, по состоянию на 9-10 марта наиболее активно армия РФ атакует на Новопавловском направлении: именно там, при поддержке авиации, она более 30 раз пыталась прорвать оборону ВСУ.

Что происходит на фронте 9-10 марта

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения.

В общей сложности российские захватчики нанесли 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершили 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и мирным населенным пунктам.

Под артиллерийский огонь врага попали более 110 городов и сел Украины.

На Лиманском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 7 атак армии РФ, а на Бахмутском — 6 атак противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское. Поделиться

На Ореховском направлении российские захватчики 8 раз пытались прорваться в районах восточнее Левадного, Работино и западнее Вербового на Запорожье.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении бойцы ВСУ успешно продолжают удерживать свои позиции.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 10 марта: