Как сообщают украинские защитники, по состоянию на 9-10 марта наиболее активно армия РФ атакует на Новопавловском направлении: именно там, при поддержке авиации, она более 30 раз пыталась прорвать оборону ВСУ.
Что происходит на фронте 9-10 марта
За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения.
В общей сложности российские захватчики нанесли 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершили 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и мирным населенным пунктам.
Под артиллерийский огонь врага попали более 110 городов и сел Украины.
На Лиманском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 7 атак армии РФ, а на Бахмутском — 6 атак противника.
На Ореховском направлении российские захватчики 8 раз пытались прорваться в районах восточнее Левадного, Работино и западнее Вербового на Запорожье.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении бойцы ВСУ успешно продолжают удерживать свои позиции.
Потери армии РФ по состоянию на 10 марта:
личного состава — около 424060 (+900) человек
танков — 6731 (+19) ед,
боевых бронированных машин — 12850 (+27) ед,
артиллерийских систем — 10466 (+38) ед,
РСЗО — 1015 (+3) ед,
средства ПВО — 709 (+2) ед,
самолетов — 347 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8082 (+41),
крылатые ракеты — 1919 (+0),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 13752 (+69) ед,
специальная техника — 1672 (+6)
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