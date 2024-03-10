Генштаб ВСУ назвал новый эпицентр боевых действий на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ назвал новый эпицентр боевых действий на фронте

Генштаб ВСУ
танк ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщают украинские защитники, по состоянию на 9-10 марта наиболее активно армия РФ атакует на Новопавловском направлении: именно там, при поддержке авиации, она более 30 раз пыталась прорвать оборону ВСУ.

Что происходит на фронте 9-10 марта

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения.

В общей сложности российские захватчики нанесли 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершили 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и мирным населенным пунктам.

Под артиллерийский огонь врага попали более 110 городов и сел Украины.

На Лиманском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 7 атак армии РФ, а на Бахмутском — 6 атак противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское.

На Ореховском направлении российские захватчики 8 раз пытались прорваться в районах восточнее Левадного, Работино и западнее Вербового на Запорожье.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении бойцы ВСУ успешно продолжают удерживать свои позиции.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 10 марта:

  • личного состава — около 424060 (+900) человек

  • танков — 6731 (+19) ед,

  • боевых бронированных машин — 12850 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 10466 (+38) ед,

  • РСЗО — 1015 (+3) ед,

  • средства ПВО — 709 (+2) ед,

  • самолетов — 347 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8082 (+41),

  • крылатые ракеты — 1919 (+0),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 13752 (+69) ед,

  • специальная техника — 1672 (+6)

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны провело внеплановые инспекции складов с сухпайками для ВСУ
Минобороны Украины
Склады
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили станцию РЭБ и систему ПВО армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ продолжает применять против ВСУ оружие с ядовитыми веществами
Граната

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?