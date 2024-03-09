Армия РФ продолжает применять против ВСУ оружие с ядовитыми веществами

Украина ежедневно подвергается разным видам угроз со стороны РФ, которая продолжает использовать против Вооруженных Сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии.

Армия РФ атакует химическим оружием все чаще

Российские военные усилили применение вооружения с ядовитыми химическими элементами против ВСУ,

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич в выступлении на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

РФ последовательно и постоянно нарушает правила ведения войны и продолжает применять против Вооруженных сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии. Александр Карасевич Посол Украины в Нидерландах

Посол также отметил, что российская армия стремительно увеличивает объем и расширяет географию использования токсичных химикатов, что также нарушение конвенции.

Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ — это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического превосходства и деморализации ВСУ. Цель применения — отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их с укрепленных позиций.

По его словам, по состоянию на 1 марта расследуется 1060 случаев применения химических веществ Россией. В настоящее время подтверждены 72 факта такого использования.

Основным средством доставки боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, являются БПЛА, сбрасывающие газовые гранаты типа К-51 (71%).

По состоянию на февраль 2024 года — 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военнослужащим в связи с отравлением неизвестным веществом, произошедшим в районах боевых действий, зарегистрированы в учреждениях здравоохранения Украины. Поделиться

Карасевич подчеркнул, что Украина считает эти задокументированные случаи и обращения военнослужащих ВСУ за медицинской помощью свидетельством систематичности и грубым нарушением государством-агрессором положений конвенции.

Украинские власти активно собирают доказательства, связанные с нарушениями Россией конвенции, и будут предоставлять техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и государствам-участникам информацию о ходе расследования в установленном порядке, добавил посол.

РФ применила химическое оружие против ВСУ

Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона 3 марта сообщил, что за минувшие сутки враг осуществил в общей сложности 43 боевых столкновения, что является определенным снижением.

Также россияне совершили 950 обстрелов, в том числе в том числе зачислено девять сразу сбросов с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия. Это нарушение конвенции о применении химического оружия.

Он пояснил, что «средство, которое свергли россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов».

Спикер добавил, что «оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте».