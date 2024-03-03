Войска РФ за сутки 9 раз сбрасывали химоружие на позиции ВСУ

За прошедшие сутки российские войска 9 раз сбросили на позиции сил обороны химическое оружие.

РФ применила химическое оружие против ВСУ

Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона сообщил, что за минувшие сутки враг осуществил в общей сложности 43 боевых столкновения, что является определенным снижением.

Также россияне совершили 950 обстрелов, в том числе в том числе зачислено девять сразу сбросов с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия. Это нарушение конвенции о применении химического оружия. Дмитрий Лиховой Спикер Сил обороны Таврического направления

Он пояснил, что «средство, которое свергли россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов».

Спикер добавил, что «оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте».

Есть сразу девять сбросов в сутки. Почти все они находятся в Запорожской области на Запорожском направлении. Поделиться

Использование химического оружия русскими: что известно

Командование Сил поддержки ВСУ 9 февраля сообщало, что с начала широкомасштабной войны Россия совершила 815 химических атак.

Из них только за январь 2024 года — 229 случаев.

Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

Подразделения РХБ разведки производят отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их для проведения анализов.