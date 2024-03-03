Війська РФ за добу 9 разів скидали хімзброю на позиції ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ за добу 9 разів скидали хімзброю на позиції ЗСУ

Противогаз
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За минулу добу російські війська 9 разів скинули на позиції Сил оборони хімічну зброю.

РФ застосувала хімічну зброю проти ЗСУ

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону повідомив, що за минулу добу ворог здійснив загалом 43 бойові зіткнення, що є певним зниженням.

Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев’ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Речник Сил оборони Таврійського напрямку

Він пояснив, що «засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів».

Речник додав, що «окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті».

Маємо одразу дев’ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку.

Використання хімічної зброї росіянами: що відомо

Командування Сил підтримки ЗСУ 9 лютого повідомляло, що з початку широкомасштабної війни Росія здійснила 815 хімічних атак.

З них лише за січень 2024 року — 229 випадків.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

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